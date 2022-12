La grande Une Sport de combat : Une année 2022 riche pour les champions réunionnais

Alors que les jours filent et que 2022 s'éloigne, l'heure est venu de faire le bilan de cette année sportive. Les arts martiaux ont été à l'honneur, avec de nombreux podiums pour nos champions péi. Retour sur ces médailles qui ont fait briller La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 26 Décembre 2022 à 06:37

Mathieu Boucher champion du monde de savate boxe française



Le Réunionnais est venu à bout de son adversaire russe, Sergey Shcherbachenko, lors d'un combat que Mathieu qualifie lui-même de "compliqué". Devant 2500 spectateurs, à La Motte-Servolex (Savoie), il a finalement eu le dessus sur son adversaire, et est reparti avec la ceinture de la catégorie -60kg. Au bout de cinq rounds, le Réunionnais a gagné la partie, en partie grâce aux deux avertissements reçus par son adversaire. C'est son deuxième titre de champion du monde élite.

Valentin Damour fait briller la lutte réunionnaise au championnat de France



À Besançon, le Réunionnais confirme son retour dans la compétition pro et affirme son objectif : participer aux JO 2024. La voie semble bien engagée pour le jeune lutteur, car il repart de ces championnats de France avec la médaille d'or dans la catégorie lutte libre - 61kg. Après son départ de l'INSEP en 2021, il est revenu à La Réunion et a trouvé un cadre adéquat pour rependre le sport à haut-niveau. Ces premiers résultats sont encourageants, il prépare déjà les prochaines échéances internationales.

Enfin la médaille d'or mondiale pour David Leblé en canne de combat



Après l'avoir frôlée en 2012, David Leblé ramène enfin cette médaille d'or dont il a tant rêvé. À Milan, le Réunionnais réussit à ramener premières places, l'une individuelle et l'autre en équipe. Malgré un combat difficile en finale contre un Allemand, il réussit finalement à ramener à La Réunion ce trophée. Interrogé, il indique penser arrêter la compétition pour se consacrer à sa famille, et peut-être devenir lui-même coach pour transmettre son expérience.

La délégation péi décroche 6 podiums pour la France aux championnats d'Europe de Karaté



À Lisbonne, les 9 combattants de la délégation réunionnaise sont parvenus à ramener plusieurs médailles sur l'île. Leurs performances permettent aussi à la France d'arriver 9e au classement général de ces championnats d'Europe. Avec une partie kata et une autre kumite, les Réunionnais ont réussi à briller. L'objectif des prochains championnats mondiaux en novembre prochain peut donc s'envisager plus sereinement. Bravo donc à Emma Dieudonné (championne d'Europe Kata et vice championne d'Europe Kumite), Aurélien Cherimont (vice-champion d'Europe et meilleur esprit kyokushin du championnat), Morgane Pistarino (vice championne d'Europe), Enzo Maillot (3e place) et Roberto Thiancourt (3e place).

Un titre de champion du monde en muay-thaï au Moufia pour Vincent Naxos



Le 9 décembre dernier, le jeune combattant s’est imposé face à Bryan Lang, à domicile sur le ring du Moufia. Après avoir déjà affronté le boxeur mosellan l’été dernier et subi une défaite honorable, Vincent Naxos a réussi à prendre sa revanche. Le combattant de la Team Robert repart donc avec la ceinture de champion du monde WKN, dans la catégorie K1 en moins de 64,5 kg. Une belle victoire pour le sportif péi, qui termine l’année sur un petit nuage, avant d’envisager 2023.