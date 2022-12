Sport automobile : Une année 2022 historique pour les pilotes réunionnais

Le pilote de seulement 19 ans est devenu le tout premier Réunionnais à prendre le départ des 24 heures du Mans . Reshad de Gerus a pris part cette saison à l’European Le Mans Series avec la Duqueine Team. Il a pu se qualifier et conduire une voiture prototype LMP2 dans cette course mythique.Le Réunionnais a été le meilleur de son équipe qui termine à la 53ème place du classement général. Un problème mécanique a lourdement handicapé la Duqueine Team qui a tout de même réussi à terminer les 24 heures du Mans Au championnat European Le Mans Series , l’équipe de Reshad de Gerus termine à la 10e position avec notamment deux 6e places aux 4 heures d’Imola (Italie) et de Barcelone (Espagne).