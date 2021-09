A la Une .. Sport à l'école et protocole sanitaire : "La coupe est pleine !"

Dans un courrier adressé à la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau, le secrétariat académique du SNEP FSU Réunion interpelle cette dernière au sujet de l'enseignement de l'EPS et de sa pratique dans les établissements scolaires. Il demande au rectorat et au ministère de l'Education nationale de revoir leur copie sur la mise en place "d'une nouvelle contrainte" dans le cadre de l'UNSS avec la limitation des brassages par niveau de classe. "Concrètement, pour bien expliquer les choses, les rencontres et déplacements, qui sont le fondement du sport scolaire, devront être limités davantage avec une contrainte supplémentaire : amener uniquement des élèves de 6e dans un bus sans possibilité de mettre des élèves de 5e par exemple, ni se confronter, ceci s’appliquant à tous les niveaux de classes du collège et du lycée". Une "aberration" et une "hypocrisie totale", estime le syndicat. Par NP - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 07:42

Madame la Rectrice



Le SNEP FSU Réunion tient à vous faire part de plusieurs remarques au sujet de l’enseignement de l’EPS et de la mise en place du sport scolaire en cette rentrée. Concernant l’EPS, la profession a été destinataire d’une lettre de rentrée de l’Inspection Pédagogique Régionale. Nous sommes actuellement au niveau 2 et la mise en œuvre du protocole sanitaire implique que les « activités physiques et sportives sont autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur. En intérieur, les sports de contact sont interdits ».



A aucun moment, une distanciation de 2 mètres n’est donc imposée au niveau 2, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Or, la lettre de rentrée de nos IPR exige qu’une « distanciation physique de 2 mètres doit être appliquée quel que soit l’intensité. Seuls les sports permettant de respecter cette distanciation peuvent être pratiquée, contact interdit ». Ces prescriptions relèvent uniquement du niveau 4 du protocole actuellement en vigueur. Elles sont donc non justifiées au niveau 2 et rajoutent des contraintes supplémentaires pour la mise œuvre d’une EPS déjà fortement impactée par la crise.



Par ailleurs, alors que la quasi-totalité des AG UNSS ont eu lieu, les enseignants d’EPS, animateurs d’AS ont pris connaissance de la lettre du DR UNSS à propos des modalités de brassage et des activités possibles à mettre en œuvre. Nous rappelons que si le Sport Scolaire fait effectivement parti du temps scolaire, il ne fonctionne pas sur la même logique que les EPLE. En effet, la notion de classe, groupe de classe ou de niveau n’existe pas au sein de l’UNSS, puisque celle-ci fonctionne par catégorie d’âge (benjamins, minimes, cadets...).



Nous nous interrogeons également sur la partialité des activités retenues. Pourquoi exclure la danse, le tennis de table ? Finalement, pourquoi même déterminer une liste d’activité possible alors même que le protocole n’en exclu aucune, à part les sports de contact en intérieur...



Pour terminer, nous souhaitons vous alerter sur l’accès aux installations sportives extra muros, notamment dans le cadre de l’EPS et du Sport Scolaire. Certaines communes ont commencé à informer les établissements scolaires que le pass sanitaire serait exigé pour les personnes majeures et que son application serait étendue au 12-17 ans à partir du 30 septembre.



Dans la mesure où la rentrée scolaire aura prochainement lieu en métropole, il nous apparait utile que notre académie fasse remonter au Ministère les problématiques que nous avons rencontrées, notamment le fait que le protocole sanitaire national ne prenne en compte les spécificités du Sport Scolaire, problématiques auxquelles les académies métropolitaines seront inévitablement confrontées sous peu...



Nous vous remercions pour l’attention que vous avez portée à notre courrier

Le secrétariat académique du SNEP FSU Réunion