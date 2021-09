A la Une .. Sport : Un collectif d’associations dépose une motion au préfet

Le Collectif Sport 974 mobilisation a déposé une motion auprès du préfet de La Réunion pour demander des évolutions pour la pratique du sport. Les associations sportives demandent que les pratiquants et encadrants soient exemptés de pass sanitaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 10:48

La motion au préfet :

Par décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, la présentation du Pass sanitaire est devenue obligatoire pour accéder à un ERP de type X et PA, quel que soit le nombre de participants. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans, les salariés et bénévoles qui interviennent dans ces lieux, doivent eux-mêmes satisfaire à cette obligation (respectivement 30 août/30 septembre). Cette mesure drastique limite dangereusement l’accès au « Sport Pour Tous ». Les associations sportives redoutent une forte baisse des adhésions suite aux contraintes imposées à nos adolescents et au personnel d’encadrement.



Un « Pass’ Sport » a d’ailleurs récemment été instauré par le Gouvernement pour tenter de faire venir ou revenir les jeunes dans les clubs sportifs. Alors, pourquoi un « Pass’Sport » pour relancer les inscriptions, puis un Pass sanitaire obligatoire qui freine les adhésions ? N’y a-t’il pas là une contradiction ?



Ce nouveau protocole sanitaire met en péril toutes les valeurs préconisées dans la Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport. La pratique de l’activité sportive est un droit fondamental pour tous sans discrimination aucune.

Ces valeurs proclamées dans la Charte des Nations Unies constituent le fondement de toute vie viable en société... « l’éducation physique, l’activité physique et le sport peuvent favoriser les aptitudes et le bien- être sociaux en multipliant et resserrant les liens communautaires et les relations avec la famille, les amis et les pairs, en créant un sentiment d’appartenance et d’acception, en faisant acquérir des attitudes et des comportements sociaux positifs et en rapprochant des personnes de milieux culturels, sociaux et économiques différents dans la poursuite d’objectifs et d’intérêts communs ».



Cela ne correspond-il pas aux ambitions de notre politique de la ville ? L’un des piliers sur lequel reposent les contrats de ville concerne la cohésion sociale : des mesures de soutien sont prévues aux associations et aux équipements sociaux, culturels ou sportifs pour favoriser le lien social sur le territoire. De nombreux quartiers prioritaires sont identifiés à La Réunion. Une grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.



Sur un territoire où le taux de chômage est important et le coût de la vie élevé, l’obligation du Pass sanitaire dans le sport réduit fortement l’accès à l’éducation physique. Elle nous prive ainsi, et surtout prive nos jeunes ados en situation précaire, de l’impact positif que peut avoir le sport, tant sur la santé mentale, le bien-être, l’esprit d’équipe, le respect etc... Le sport contribue aussi à la prévention de la toxicomanie, de l’abus d’alcool ..., de la délinquance. Il est essentiel à la santé, l’équilibre, la cohésion et la vie sociale.



Aujourd’hui se pose le problème des jeunes qui doivent se faire vacciner pour faire du sport. Ou un test PCR ou antigénique 2, 3 fois par semaine ? Payant ! Qui pourra ? ... Se pose aussi le problème des éducateurs, salariés, bénévoles, qui ne se sentent pas de refuser l’accès au sport aux jeunes de 12 ans et plus. C’est tout-à-fait contraire aux valeurs du sport et va à l’encontre de leur intégrité morale.



Le monde associatif craint fort une exclusion de certains jeunes issus d’une population vulnérable. Un mal pour un bien ? Peut-on réellement croire qu’il est préférable de laisser nos jeunes déambuler dans la nature, s’entraîner seuls au risque de se mettre en danger, voir se développer chez nos ados un penchant pour les comportements addictifs ? Ou encore s’entraîner en bande en plein air, faisant fi des mesures barrières, trop heureux de se retrouver libres et livrés à eux-mêmes. Qu’en est-il alors des risques de contaminations ? Ne serait-ce pas plus prudent de leur permettre de se « défouler » en toute sécurité dans nos salles de sport ou aires de plein air ?



Les mesures sanitaires et de confinement prises ont des effets négatifs sur les plus vulnérables.

Nous relevons d’ailleurs des incohérences dans l’application des mesures sanitaires en fonction des établissements et activités. En effet, le Pass sanitaire est : - Obligatoire pour accéder aux lieux de sport pour les personnes de plus de 18 ans et au 30 septembre pour les adolescents de 12 à 17 ans,

- Exempté pour les scolaires et périscolaires,

- Exempté pour les personnes en formation professionnelle.

- Dans les CREPS pour les sportifs de haut niveau, le Pass sanitaire est exigé dans le gymnase mais

n’est pas nécessaire dans les réfectoires ni dans les dortoirs. On peut comparer une équipe sportive à une classe scolaire, un club sportif à une école. En 1 heure scolaire, un professeur de sport peut emmener une classe dans un ERP sans Pass sanitaire. Après l’école, ce même professeur qui doit intervenir dans une association comme c’est souvent le cas, ainsi que ces mêmes enfants, sont soumis au Pass sanitaire. Et c’est pourtant bien le même public ! Donc : professeur / élèves / école = pas de Pass sanitaire. Même professeur / mêmes élèves / club = Pass sanitaire obligatoire. « Deux poids deux mesures » ? Question légitime. Il serait donc logique d’aligner l’activité sportive d’un club à l’éducation physique scolaire. Depuis le début de la crise sanitaire, les associations sportives ont toujours respecté le protocole sanitaire et les gestes barrières. Aucun cluster n’a été décelé dans ces clubs.



Le Pass sanitaire dans le sport a des conséquences dévastatrices sur le lien social. Notre crainte, c’est de se dire que tout ce qu’on a bâti depuis des décennies pour le développement du sport va exploser. Les clubs sportifs sont à bout de souffle et se meurent à petit feu.



Nous vivons un moment où la santé psychique des citoyens est de plus en plus gravement menacée. À cet égard, le sport est un outil essentiel, un sas de décompression indispensable.

Nous voulons permettre à un large public d’accéder au sport à des fins de loisir, de bonne santé ou de haute performance.



La Réunion a toujours été la terre de grands athlètes. Nous pouvons être fiers de nos médaillés nationaux, internationaux, olympiques qui ont porté haut les couleurs de notre France et de la Réunion. Les jeunes de 12 à 17 ans sont nos futurs champions. Mais comment pourront-ils arriver au plus haut niveau s’ils ne peuvent plus s’entraîner ? Il n’est nullement question de débattre sur le bien-fondé de la vaccination. Mais celle-ci doit rester libre et consentie par tous. Quant au Pass sanitaire dans le sport, il n’a pas lieu d’être.

Le décret du 7 août 2021 prévoit : « Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’adaptation du présent article proportionnées à l’importance du risque contamination en fonction des circonstances locales ».



Aussi, considérant la progression de la précarité à la Réunion due à la crise sanitaire et ses effets sur la santé et compte tenu des conséquences néfastes du Pass sanitaire dans le domaine du sport, nous vous demandons de bien vouloir revoir votre position concernant l’extension du Pass sanitaire dans le domaine du sport.



Nous demandons que le Pass sanitaire soit : - Exempté pour accéder à un ERP de type X et PA, quel que soit le nombre de participants,

- Exempté pour accéder à un ERP de type X et PA, quel que soit le nombre de participants,

- Exempté pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans, les salariés, dirigeants et bénévoles qui interviennent dans ces lieux. Nous souhaitons organiser très rapidement une rencontre avec vous et une délégation du monde sportif associatif afin de débattre ensemble du bien fondé de notre requête et vous remercions de bien vouloir nous fixer une date rapprochée à votre convenance. Le collectif Sport 974 mobilisation



