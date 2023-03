A la Une .. Sport : Toujours pas de date pour la Run200 de Saint-Joseph

Les mouvements de grève n’ont pas permis à la préfecture de réunir un quorum suffisant lors de la commission départementale de la sécurité routière. L’autorisation pour fermer la route pour l'épreuve n’a donc pas pu être délivrée. La date annoncée reste donc pour le moment théorique. Par La rédaction - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 14:25





Résultat, toujours pas de date confirmée pour cette course qui devait pourtant lancer la saison. La décision de fermer une partie de la route reste aussi en suspens. Les services de la préfecture n’ont pas encore annoncé une nouvelle date pour la CDSR. Ce mercredi, la sous-préfecture de Saint-Paul devait accueillir la réunion de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR), afin notamment d’arrêter définitivement les dates de la Run 200. Mais, selon nos confrères de Motorsmag , les grèves, blocages et autres désagréments des derniers jours ont forcé les services de l’Etat à repousser ladite réunion.Résultat, toujours pas de date confirmée pour cette course qui devait pourtant lancer la saison. La décision de fermer une partie de la route reste aussi en suspens. Les services de la préfecture n’ont pas encore annoncé une nouvelle date pour la CDSR.