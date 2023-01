Spéculation sur l'Or!

Les avis divergent alors faites vos jeux.



"Le prix du métal précieux pourrait atteindre entre 2 500 et 4 000 dollars l'année prochaine", a déclaré Keener à CNBC."



[Le prix de l'or pourrait atteindre 4 000 dollars l'once en 2023, même si la hausse des taux d'intérêt et les craintes de récession maintiennent la volatilité des marchés, a déclaré Joerg Kenner, directeur général et directeur des investissements chez SwissAsia Capital.]



Un autre avis.. L'or n'atteindra pas ce niveau:



[Je n'ai pas d'objectif de prix de l'or de 4 000 dollars, même si j'aimerais qu'il y parvienne", a déclaré Polkari.



Polkari a fait valoir que les prix de l'or connaîtront une baisse et une résistance à 1900 $ l'once. Il a déclaré que les prix seraient déterminés par la façon dont l'inflation réagit à des taux d'intérêt plus élevés à l'échelle mondiale.



"J'aime l'or. J'ai toujours aimé l'or." "L'or devrait faire partie de votre portefeuille. Je pense que ce sera mieux, mais je n'ai pas d'objectif de prix de 4 000 $."]



Source Investing com.



Ndlr...il ne s'agit pas de vendre ou d'acheter des bijoux de famille ...l'incidence sera insignifiante en gains..enkor que!



Non, il s'agit de l'or matière première...et servant de réserve d'actifs pour les Banques centrales des puissances de ce monde...

Dont les indices de cotation pète la forme sur les places financières.

La Chine en est fortement demandeuse, mais pas que.

L'Or valeur refuge !

Plus encore quand les monnaies des États vacillent par suite de réduction de leur économie et par suite d'inflation et que les billets ne valent plus grand chose



Il y a les pays producteurs et les pays acheteurs.

Entre les deux peuvent s'intercaler "des contrebandiers"...

Dans notre zone géographique nous en connaissons au moins un pays riche en or, même si sa population n'en tire pas profit dans l'amélioration de sa vie,sauf à payer un lourd tribut en vies humaines, ne serait-ce qu'avec les cadavres qu'on remonte des mines souterraines ...enterrés dans la plus stricte intimité.

C'est le far-west du sud de la Grande Ile !(Région de Tuléar ).

Une zone de misère humaine malgré tout,sauf pour les commanditaires dont beaucoup étrangers au pays et pas du tout vazaha français ..

Le Français a l'ADN de l'administrateur colonial,pas celui du spéculateur .

Ce qui lui vaut d'être méprisé...quand les autres sont respectés.



Pour le moment, en bourse comme en trade, le cours de l'or a poursuivi hier sur sa tendance de fin d'année s'approchant des 1850..$

Ça fout mal ceux qui sont ou étaient sur des positions de "vente" !

Ça fait longtemps que le cours n'a pas fait un repli significatif .

Va-t-il vers son premier point de résistance à 1900$?..

L'Or une valeur à mettre dans son portefeuille .

A vous de voir