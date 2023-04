Spectacle d’illusion pour nos séniors

La ville de Saint-Paul en partenariat avec l’association 1000 sourires organise un événement magique pour les séniors de la ville. Ce spectacle d’illusion mettra en scène un invité mystère et aura lieu le mercredi 26 avril 2023 à 14 heures à LESPAS LECONTE-DE-LISLE à Saint Paul.

Les séniors de Saint-Paul sont invités à participer à cette journée inoubliable en s’inscrivant et en réservant leur place dès maintenant.

Inscriptions et réservations au 0262 45 76 55 ou 0693 97 31 44.