A la Une ... Spécial étudiants : Des allocations pour les aider à s'installer [DOSSIER SPECIAL ETUDIANTS] Tout un dispositif d’aides en direction des jeunes Réunionnais a été mis en place par La Région Réunion pour s’équiper ou encore s’installer. Toutes les informations utiles, pour aider les jeunes et leurs familles dans la constitution de leurs dossiers, peuvent être obtenues en ligne mais aussi dans les antennes de la Région sur toute l’île et dans les Guichets Jeunes.

L’allocation de Premier Équipement ( APE)



L’APE, ou encore appelée Bourse de la Réussite est une aide de la Région Réunion à caractère non renouvelable, ni rétroactif. Son objectif est de faciliter l’acquisition d’équipements, de livres, de matériels multimédias, de petits matériels pédagogiques, des abonnements de revues spécialisées et de règlements de cours par correspondance, des cours linguistiques pour les néobacheliers.



Le montant de cette allocation sera pour les boursiers de 500€ et pour les non boursiers de 300€.



Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut être notamment de rattaché à un foyer fiscal à La Réunion sur l’avis d’imposition de l’année n-1 sur les revenus de l’année n-2 (ex : pour l’année universitaire 2019/2020, avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017), et avoir un revenu net global imposable inférieur à 108 000 €/an.



Il faut également être inscrit dans un cursus d’études supérieures en formation initiale à La Réunion. L’année dernière la date limite de création du compte en ligne et la soumission des dossiers avaient eu lieu fin février.



S’installer : L’allocation de Première Installation ( API Metropole)



Cette aide régionale a pour but de favoriser la poursuite d’études supérieures et de réduire les charges lors de la première installation. Elle s’adresse cette fois non pas aux bacheliers mais aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en Métropole.



Le montant de l’aide peut aller de 2700 euros pour la Métropole à 3000 euros pour les pays de l’Union européenne.

L’API s’adresse donc aux étudiants qui s’inscrivent pour la première fois en études supérieures hors de La Réunion ,en Métropole ou dans les pays de l’Union européenne.



Les critères d’éligibilité principaux sont :

- d’être rattaché à un foyer fiscal à la Réunion ( sur l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 ).

- Condition de ressource (API Métropole et Europe) : des revenus (avant abattement et déduction) inférieurs à 5 337€ / mois (majorés de 762€ par autre enfant à charge scolarisé - plafond maximal : 9 000€/mois)

- Avoir le statut d’étudiant (boursier ou non boursier de la bourse nationale)

- Être inscrit dans un cursus de formation initiale d’enseignement supérieur public ou privé (en Métropole ou en Europe) dont les formations sont sanctionnées par des diplômes visés par l’Etat.



Attention, cette année la date limite de dépôt des dossiers était fixée à la fin mars.



