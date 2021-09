Speakers' Corner: Un coin où chacun à le droit de s'exprimer!

Lorsque j'habitais à Londres, j'aimais me promener dans la partie de Hyde Park où se trouvait le Speakers' Corner.

J'avais habité jusque là à Paris, et je n'y avais jamais rien vu de tel!



Ces petites estrades éparpillées sur la pelouse, sur lesquelles le commun des mortels pouvait se jucher et discourir du thème de son choix, et auquel pouvait répondre et participer la petite foule rassemblée devant chaque orateur m'enthousiasmaient!



Je n'ai jamais depuis, nul part ailleurs, assisté à un tel spectacle et je me demande aujourd'hui, après une recherche sur ce lieu, pour quelles raisons, il n'y a que quelques pays dans le monde, (se comptant sur les doigts d'une main), qui offrent dans un lieu public, un endroit spécifique dédié à la prise de parole d'anonymes sur des sujets sociaux ou politiques.



Si c'est par peur des débordements, Singapour en a installé un à côté d'un grand commissariat!:)



Même si la question se pose moins à l'heure actuelle avec la liberté de prise de parole qu'offre les réseaux sociaux, ce Speakers' Corner londonien existe depuis 1872.



Comme je suis étonnée aujourd'hui, que sur le site internet d'aucun média national, ne figure une rubrique sur leur page d'accueil qui serait pour leurs lecteurs une 'zone de libre expression', un 'Speakers Corner' virtuel.



Le but de mon écrit est d'en créer un sous ce courrier, et de laisser à chaque personne qui lit ce texte la possibilité de monter sur une petite estrade et d'exprimer une pensée, conviction, injustice, initiative, tenter de convaincre, nous faire partager quelque chose qui compte pour elle.



Et comme dans le Speakers Corner de Londres, la régle de mise est que les incivilités y sont prohibées, les autorités anglaises préfèrent le terme 'd'adresse publique' que 'liberté d'expression'.