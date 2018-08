Sport Réunion Soyons sport: L'événement dyonisien qui met le sport en lèr Un village santé et professions du sport, un espace sports en plein air, sports mécaniques, un salon du fitness ou encore des conférences: c'est tout ce que vous pourrez retrouver à l'événement "Soyons Sport". Il se déroule ce dimanche de 10h à 17h, à Champ Fleuri à Saint-Denis.





Mise en place la première fois en 1997... Et oui déjà 21 ans, et alors sur un site réduit, d’abord le parking de l’OMS, elle s’exporta rapidement sur le Stade Antoine SERY pour quelques éditions. Elle s’est depuis considérablement étalée sur Champ Fleuri puisqu’après avoir migrée sur le Cœur Vert Familiale en 2015, la décision à été prise en 2016 de l’étendre sur tout le site de Champ Fleuri, et ce, avec deux objectifs:

Donner une autre ampleur à ce projet un peu à l’étroit sur son ancien site en y ajoutant par la même occasion une sensation de promenade dans un parc avec des attractions différentes au long du cheminement, amenant une image plus fun et captivante pour les visiteurs.

Permettre aux utilisateurs de pratiquer lors de la journée sur les sites réellement dédiés aux activités (dans la majorité des cas) et s’identifier à leurs sportifs favoris, se projetant ainsi plus facilement dans une pratique en club.

La réussite fut à ce moment plus flagrant avec une fréquentation beaucoup plus importante estimée ces deux dernières éditions aux alentours de 10 000 visiteurs à chaque fois, contre un peu moins de la moitié auparavant.



Au programme donc de cette journée pas moins de 80 disciplines différentes se côtoient et proposent aux visiteurs des démonstrations et des initiations gratuites. Depuis deux ans le "Village Santé et Professions du Sport" apporte un attrait supplémentaire permettant à tout un chacun de rencontrer les professionnels et s’informer, dans le but de promouvoir une pratique saine et encadrée.



Enfin nous nous efforçons chaque année de proposer des nouveautés que ce soit dans l’organisation et le fonctionnement de la manifestation, dans la promotion de nouvelles disciplines ou simplement en invitant des clubs novateurs dans leur proposition.



Cette année encore le site s’étendra du Stade Antoine SERY au cœur Vert Familiale englobant tous les espaces disponibles. 7 Secteurs thématiques matérialiseront le cheminement au long duquel les jeunes participants récoltent des gommettes de couleurs en essayant les disciplines pour au final recevoir un cadeau, sorte de récompense de leur assiduité.



Encore à la recherche de la formule idéale, des ajustements sont à prévoir sur les espaces les moins porteurs ou les moins biens exploités. A ce titre le "bas" de l'installation à savoir Antoine SERY ainsi que la piste d'athlétisme et le terrain de rugby nécessiterons une attention particulière afin d'éviter les baisses d'intensité pour les visiteurs et contribuer au dynamisme et à l'attractivité. SOYONS SPORT c'est LA manifestation de présentation des activités sportives de Saint Denis. Elle propose aux participants de s'initier sur place et de s'inscrire à l'activité de leur choix et pourquoi ne pas s'y inscrire pour l'année à venir, c'est également le support idéal pour les clubs leur permettant de présenter leur travail et de recruter des adhérents en début de saison.





