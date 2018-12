Soyons constructifs

Cette manifestation, aussi légitime soit-elle, ne pénalise pas la bonne cible : A savoir les entreprises du CAC40 et le gouvernement.

Nous sommes entrain de nous « tuer ». Je suis gilet jaune ! Les scolaires, les salariés, les petites entreprises, les retraités etc.



Bientôt on ne pourra plus se ravitailler et le porte-monnaie sera vide. Les dégâts seront tels, qu’on aura du mal à se relever. Arrêtez de bloquer les routes. Laissez la population circuler. Instaurons le samedi ile morte, gilet jaune, pour montrer la mobilisation.



Faisons la grève des paiements des impôts et taxes (c’est possible de l’organiser). Exigeons une remise de 30% sur les tickets de caisse des « grande surface » ainsi que sur les matériaux du bâtiment et des pièces détachées.



C’est contrôlable, si les services de la concurrence et des associations de consommateur veillent. Et différons toutes les charges du 4ème trimestre, échelonnées sur le 2ème semestre.



Il faut augmenter le pouvoir d’achat les plus faibles. 100€/mois pour les salaires inférieurs à 1200€ et 50€ pour ceux, entre 1200€ et 1800€. Ces primes doivent être exonérées de charges patronales et salariales au moins sur une année.



Voilà pour les mesures urgentes. Pour le reste des revendications, créons un comité de pilotage, avec les gilets jaune. Il faut mener une réflexion de fond, pour changer ce système injuste. Il ne s’agit pas d’appauvrir les riches, mais que les autres puissent vivent décemment. Et c’est bien l’économie, l’emploi, et la solidarité.