A la Une . "Souvenirs, souvenirs…" Oté compère Chinois ! Carnet-lo-mois, bonbons la rouroute, bassins tourteaux, vélos Hirondelle, « Buck John », « Nous Deux »…

« Oté compère Chinois rouve la boutique, assez rêvé/Dé clients sortent Ti-Serré i vien mange riz cantonnais… ». Magnifique chanson de Fred Espel, magnifiée par la voix sans pareille de Michel Adélaïde soutenue par la trompette du regretté Carpin…



Cette chanson colle au coeur de notre histoire locale la plus intime. Dans ce cas très précis, elle concerne le Sud, plus exactement Saint-Louis. Parce qu’effectivement, les clients débarquant à Saint-Louis venant de Ti-Serré, route de Cilaos, arrivaient à cinq heures pétantes devant l’église de Saint-Louis, dans le car conduit par Raymond Sangaria (« Caf pas vilain manière », vous vous rappelez ?) Et « cognaient » la boutique Ah-Fon (Lo-King-Fong) pour s’en jeter un derrière la cravate à la santé du capitaine (inside joke). Le riz cantonnais et la soupe bouchons étaient prêts.



Il y aurait eu des morts !



Pour l’anecdote… Savez-vous que les trois plus grandes églises de la planète (je ne parle pas de cathédrales ni de basiliques mais d’églises) sont dans des « Saint-Louis »: Saint-Louis de chez nous, Saint-Louis du Sénégal, Saint-Louis du Missouri. Revenons à notre riz cantonnais.



Il était superflu de demander à nos compères de l’Empire du Milieu de se lever, au garde-à-vous depuis 3 heures. Ces travailleurs acharnés n’étaient pas venus chez nous po gratte zot ki mais pour bosser, bosser, bosser encore et réussir une vie qui leur était refusée dans leur pays d’origine.



Chez les mandarins, l’esclavage n’était pas vraiment fini, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd’hui non plus d’ailleurs, où des mômes de 10 ans fabriquent pour 100 euros par mois des Adidas que vous arborez fièrement parce qu’elle vous auront coûté 400 bâtons !



Ils l’ont fait, nos compères, ils se sont acharnés et ont tout réussi. Au prix d’un labeur de tous les instants et d’une complicité qui fait que, sans eux, les traits de La Réunion ne seraient pas du tout les mêmes. Et qu’il y aurait eu bien plus de morts. Par milliers.



J’explique…



Les Chinois se sont débrouillés entre eux, notamment pour se fournir les moyens financiers de monter leurs boutiques. « La banque chinoise », qu’on appelle ça. Mais une boutique sans clients, ça ne vit pas longtemps. C’est là que leur ingéniosité naturelle, couplée à un sens aigu de l’observation, leur a permis de créer un système original dont je ne sais si l’équivalent existe ailleurs dans le monde : Le carnet.



Une époque calamiteuse



Le Créole a, certes, in tas èk in paquet de défauts. Mais il a une qualité, « l’honneur de la dette ». Lorsqu’il perçoit son l’argent, sa réaction première est réglée comme du papier à musique : « Mi paye ça qu’mi dois ! »



Ça, nos compères aux yeux bridés l’avaient tout-de-suite saisi. L’époque était sombre, calamiteuse, la misère régnant en maîtresse dans les campagnes réunionnaises. La départementalisation de 1946 ne restait qu’un rêve lointain, un lendemain qui chanterait un jour, peut-être, mais en attendant… La mortalité infantile régnait. Les campagnes s’habillaient en haillons et l’on y mangeait peu.



Les Chinois ont eu alors une idée de génie, le carnet. Ils savaient n’avoir rien à perdre. Le carnet était double, l’un tenu par le client, l’autre par le boutiquier.



Le client ne sachant ni lire ni écrire, la plupart du temps laissait le Chinois écrire lui-même les achats du jour. Question de confiance. Ça existait alors.



La carnet-Chinois s’est étendu à toutes les couches de la société dans les villages, les hameaux et les campagnes. Je me souviens, nous en avions un chez Ah-Ton à La Rivir’.

Mais, détail d’importance : le carnet ne concernait que les achats de haute nécessité : le riz, la graisse, de sel, la morue, saucisses, tomates (les Chinois vendaient aussi des produits frais), les bougies (les gens modestes n’avaient pas l’électricité), les tourteaux pour les cochons, l’huile d’arachide dans les bacs en fer-blanc et, aussi, des rouleaux de tissu.



Deux qualités de kaki



Du tissu car, en cette époque de misère campagnarde épouvantable, une misère noire, disons-le, les familles n’avaient nullement les moyens d’acquérir des vêtements tout faits. Les merveilleuses mères de famille réalisaient alors de vrais miracles avec rien.



Ce sont elles qui ont créé cette cuisine créole si simple et savoureuse, qui consiste à faire un régal avec trois fois rien. Qu’y a-t-il de meilleur qu’une sauce sardine, in plat d’gros pois et in paquet d’piment crasé !



Eh bien ces ménagères aux doigts de fées savaient coudre ; et fabriquaient, avec les grossiers tissus vendus par le Chinois, pantalons, robes, chemisiers, kilottes… Je me souviens qu’il y avait chez Ah-Ton deux variétés de toile-kaki, le kaki marron, et le kaki verdâtre.



Une visite chez le Chinois relevait de l’incursion dans la caverne d’Ali Baba.



Ce qui attirait d’autorité le regard, c’était la vitrine aux gourmandises. Bonbons gras, « boules chinoises », bonbons la rouroute, ti-cornets la crème, bonbons-millet, massepains… Les minables ersatz d’aujourd’hui devraient pâlir de honte ! Chez Ah-Ton et autres, il y avait des plateaux de petits LU fabriqués maison. Ce qui nous étonnait fort, c’était leur teinte grisâtre pendant qu’ils séchaient sur le comptoir. Et, peu à peu, prenaient la vraie couleur ocre pâle comme ceux d’origine. Jamais compris.



Les sulfureuses couvertures de « Nous Deux »



Dans de grands bacs en bois, il y avait les tourteaux dont nous fauchions quelques-uns au passage. Pas pour les cochons. Il y avait le riz « ségon » (Saïgon), le gros sel de Madagascar. Dans des bacs en fer-blanc, l’huile d’arachide (il n’y en eut longtemps aucune autre ici). Pour ceux qui avaient les moyens, il y avait de petites fioles en métal d’huile d’olive Planiol…



Plus loin dans une vitrine se trouvaient ces cierges chantournés pour la 1ère communion et les brassards de la même farine. Mais ce qui nous collait le nez à une autre vitrine, comme des mouches, était le rayon aux « ti liv’ cow-boys », je les revois comme si c’était hier : Buck John, Kit Carson, Tex Tone, Red Canyon, Jim Ouragan, Bob Tempest, Cassidy, Biribu, Oliver… sans compter les sulfureuses (!) couvertures des romans-photos « Nous Deux ».



Toutes les boutiques Chinois proposaient, à travers l’île, peu ou prou, les mêmes articles. Mais, mais, mais, chacune savait cultiver sa petite différence. Je vous ai parlé des ti-LU de Monsieur Ah-Ton. ET que dire alors de madame Ah-Tioune, à Saint-Jo, à deux pas de la case Pépé-Mémé, dans « les bas d’Jam’ti » (Jean-Petit)…



Des berlingots informes mais pas infâmes



Ce que je retiens d’abord des Ah-Tioune, c’est qu’un jour, retour de l’école, un de ces macros m’a balancé un caillou qui a failli m’éborgner. J’en conserve la trace au front. J’ai bien été vengé par Pépé qui a engueulé la maman (qui n’y était pour rien) et a foutu, au coupable, une de ces volées qui comptent dans une vie.



Madame Ah-Tioune, vieille femme d’une très grande gentillesse, fabriquait un tas de choses faisant le régal de sa clientèle. Chaque vendredi, déjà, elle tuait le cochon à minuit et apprêtait la charcuterie. A cinq heures, boudin, saucisses, zandouilles, côtelettes, tout était fin prêt.



Mais cette adorable vieille dame avait encore bien des secrets. Ainsi fabriquait-elle ses propres berlingots, informes, marrons, tordus dans tous les sens, bref… succulents. Et moins chers que ces berlingots joliment colorés d’importation.



Pépé, un jour, a dit à Mémé Anéa : « Tu crois que madame Ah-Tioune dort ? »



Parce qu’en plus du reste, elle fabriquait aussi son pain . 500 grammes à 2Kpi près, un pain large, plat, légèrement acidulé, j’en ai encore le goût sur les papilles.



René, en face de l’église de Saint-Jo, était réputé comme un des meilleurs fabricants de gâteaux : choux à la crème, ti pâtés la viande… Il faisait le plein après l’office du dimanche. C’est fou ce que la foi peut être confortée par la présence d’un bon Chinois.



Pareil pour ti-Louis, à Cilaos, qui attendait patiemment la sortie de la grand-messe pour liquider son stock d’incomparables macatias.



Tandis que face au lycée Juliette-Dodu, le Chinois du coin a fabriqué les meilleurs petits pains au jambon de ma connaissance. On en avalait aisément quatre chacun, Zalan et moi… plus un litre de Lovelait (chacun).



Certains vont dire que je bafouille. Ben soit ! Je me plais à dire, redire et re-répéter : sans nos Chinois, l’île eût été différente. Ils ont aussi changé notre cuisine, grâce à ces produits dont nous n’avions jamais entendu parler, mais entrés aujourd’hui dans nos caves aux merveilles.



Philippe WTY (TPA) m’a donné mes premières notions de cuisine chinoise. C’était à Nice, en 1969, voilà qui nous rajeunit. Le même m’a appris « qu’on ne laisse pas un copain dans la merde ! » Et Jerry Ah-Yan m’a montré mille fois qu’on peut être frères sans se faire ch… par SMS 56 fois par jour.



Et surtout, surtout, ils nous ont montré que l'on peut aller loin, très loin, avec rien au départ. Sinon de l'amour. Merci, compère Chinois !