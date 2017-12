A la Une ... Souvenirs, souvenirs… Il était une fois la Sakay : 25 ans d’une fabuleuse réussite pour rien ! Je suis arrivé à Babetville en 1970.

Je ne m’en suis jamais remis.

Lorsque je parle de Madagascar et de La Sakay, je crois entendre mes grands-oncles me raconter l’Algérie, la Nouvelle-Calédonie, l’Indochine, comme Alain et François me "racontant" leur Thaïlande, pays magiques eux aussi, qui vous saisissent aux tripes et ne vous lâchent plus.



Veuillez alors pardonner mes élans d’amour. Vous êtes comme moi, après tout…









Pourquoi La Sakay ? L’initiative revient au Crédit agricole, au Conseil général, au député Raphaël Babet (d’où Babetville) et de quelques autres, dont le regretté Hector de Lavergne. La campagne réunionnaise du début des fifties subissait une misère noire. Malgré leur courage légendaire, les paysans ne s’en sortaient pas. Avec tous les drames économiques et familiaux que l’on devine, famine, maladie, séparations, suicides, etc.



Le domaine des grands vents et des voleurs



Les autorités françaises ont alors acquis, dans ces Hauts-Plateaux, des milliers d’hectares inhabités qui ont été répartis entre les familles de volontaires, et Dieu sait s'il y en eut. Le tri fut sévère. Ces terres désolées étaient le domaine du bozaka (herbe piquante), des dahalos (voleurs de bétail) et des sarcelles (miam !). Ces fermiers, habitués au fangok et à la petite surface furent formés à l’utilisation des engins agricoles, à l’agriculture et à l’élevage raisonné et intensif.



Cette terre aride fut abondée de philosantès, une graminée allant chercher son eau à 20 mètres de profondeur, très riche en azote.



Tout cela, je ne l’ai su qu’au fur et à mesure, l’aventure ayant débuté, pour moi, en 1970. Accrochez-vous !



Un coup de foudre irrésistible



Un ensemble scolaire fut dès le départ institué, dépendant du vice-rectorat de La Réunion. Il y avait, au centre de ce vaste périmètre, des classes primaires et un collège. Les différentes "zones de culture", Maroazo, Girard, Tsinjoarivo… comportaient chacune une à deux classes primaires avec logement pour l’enseignant.



Justy, ma maman, fut désignée directrice de tout l’ensemble scolaire en 1969, et s’y rendit en compagnie de mon frangin Alain, pendant que moi, j’allais à Nice essayer de suivre une deuxième année de Droit qui a toujours couru plus vite que moi.



En juillet 1970, je filais à Marseille passer les épreuves du concours national d’inspecteur de police. Ainsi s’appelaient alors ceux qui sont devenus des lieutenants du même tabac. Je pouvais y prétendre avec mon seul baccalauréat alors qu’il faut aujourd’hui une licence. En attendant les résultats, je pus obtenir un billet d’avion pour aller en vacances voir ce que ma mère pouvait bien faire dans ce coin du bout du monde !



Dès que je posai le pied sur le tarmac d’Ivato, je tombai raide dingue de ce pays. Et surtout de ses habitants. Je le suis toujours.



Dans un océan infini d’herbe dure, il y avait cet oasis immense, verdoyant, productif : la Sakay fournissait toute la région centrale en oeufs, lait, beurre, fromage (le fameux mahatsiry), yaourt, crème fraiche, viande de porc… Il y avait à Ankadinondry, le village malgache autour duquel s’est construite Babetville, les deuxièmes porcheries du monde, les premières étant à Formose. Il n’est pas exagéré de dire que la Sakay était alors la 1ère entreprise réunionnaise, et une des rares à payer ses impôts à l’Etat malgache.

Mieux qu’une école d’agriculture !

​

A leur arrivée, les fermiers et leurs familles furent logés dans de grandes tentes fournies par l’armée française. Le directeur du Bumidom et de la SPAS (société professionnelle et agricole de la Sakay) n’eut jamais de mal à obtenir ce qu’il voulait de l’Etat français ; authentique Compagnon de la Résistance, héros de guerre ami de Capagorry, cet autre héros gaulliste, préfet hors-cadre, il était bien en Cour.



Là, les anciens habitués des terrains caillouteux en pente de Palmiste-Rouge, Cilaos, la Chaloupe, Takamaka, Makes, Tévelave… furent formés à l’utilisation des tracteurs et de la grande surface agricole. Ils reçurent aussi une instruction concernant les élevages bovins et porcins, à l’amendement des sols, à l’économie agricole. Au bout de quelques mois, ils étaient mieux formés que s’ils sortaient d’une école d’agriculture.



On leur proposa alors deux systèmes d’exploitation. Dans le premier, ils exploitaient leurs terrains comme ils l’entendaient, vendaient leurs produits à la SPAS, laquelle s’engageait à tout leur acheter. La plupart des fermiers choisirent ce système et s’en sortirent fort bien. Lorsque notre ami Faldony Bijoux (le banjo des "Pépés 400") voulait acheter un tracteur neuf, il faisait remplir le chèque par sa fille, signait et payait cash ! De même pour Christophe Turpin, Pépé de Boisvilliers, les deux Leveneur, et tous les autres travaillant "en compte courant".



Quelques fermiers, cependant, moins courageux peut-être ? choisirent de se faire payer une somme forfaitaire mensuelle en échange d’une production minime. C’est parmi eux qu’il s’en trouva, jaloux de la réussite de leurs amis, pour se plaindre de toucher moins. Ce qui n’était que la vérité mais aussi le fruit du travail acharné des "comptes-courants". C’est vers les forfaitaires que se précipitèrent les (très) mauvais esprits du PCR voulant à toute force dénigrer l’expérience Sakay. Dans la guerre entre droite et gauche, tout était bon à prendre.



Je ne dis pas qu’il n’y eut aucun mécompte dans l’aventure, mais il ne s’agit que de quelques cas.



Maman Justy, héroïne malgache !



C’est dans cette Sakay prospère et heureuse que je débarquai un jour de juillet 1970. J’y passai trois années en qualité d’instituteur délégué aux classes de français-histoire-géo au collège. Les trois plus belles années de ma vie.



Lorsque je me présentai au CAP d’instituteur, le vice-recteur Couillerot vint en personne y assister, histoire de constater qu’il n’y avait aucun favoritisme en faveur du fils de la directrice de la part de l’inspecteur Berton !



Sur les zones de cultures éloignées du centre, les écoles primaires accueillaient petits Créoles et Malgaches. Lorsque venait l’heure d’intégrer le collège, ils étaient tous logés à Babetville dans des grands dortoirs dont ceux des filles étaient surveillées comme de lait su’l’feu par les Soeurs trinitaires. Les camions allaient les chercher le lundi matin, et les reconduisaient dans leurs familles éloignées le vendredi midi.



Ma maman avait été nommée directrice du centre scolaire de la Sakay en août 1969. Elle constata d’emblée que si tout était gratuit pour les petits Réunionnais, les élèves malgaches devaient payer un droit "d’écolage". Son sang ne fit qu’un tour et, sans en référer ni à ses supérieurs de Saint-Denis ni aux cadres de la SPAS, elle décida unilatéralement de supprimer ce droit d’entrée.



Cela suscita bien quelques grimaces ici et là mais Justy s’en foutait comme de son premier "mazout" (pardon, whisky-coca dont elle était friande), tint tête aux jérémiades, ce qui fait qu’aujourd’hui encore, elle est considérée comme une héroïne par ses anciens élèves et leurs parents entre vivants.



Des chercheurs au CNRS de Toulouse !



Comment ai-je débarqué ma frime dans tout ça ? J’explique… A la fin de ma 2è année de droit à Nice, sachant que je ne l’aurai jamais, je m’étais présenté, ainsi que je l’ai dit, au concours d’inspecteur de police. Dans l’attente du résultat, j’étais allé voir ma maman à Mada. J’y restai un mois, à me remplir l’âme et le coeur (et le corps, pourquoi le cacher…) de ce pays. Lorsque je rentrai à Nice, l’âme en détresse, ce fut pour apprendre que j’étais reçu au concours de flic et que je devais me présenter à Paris. J’allai à Paris… et, Jusy m’ayant appris qu’elle avait un poste de prof pour moi, pris l’avion pour la Sakay ! Entre la jungle parisienne et la brousse malgache, il ne pouvait y avoir photo.



Je n’avais jamais enseigné (ni songé à le faire) de ma vie. Mais avec de tels élèves, ce fut un plaisir immense, un bonheur comme j’en ai rarement éprouvé. Il y avait une petite compétition amicale entre petits Créoles et Malgaches, question de fierté. Ils travaillaient donc tous d’arrache-pied pour être les meilleurs en français, en math, en physique-chimie.



Total des courses, se présentant au BE et BEPC en fin de troisième, ils était tous reçus ! Ce qui a toujours fait la stupéfaction des commissions de professeurs venus tout exprès de La Réunion pour leur faire subir ces examens.



Je me souviens de Dany, Danièlle Blandine Razafiarijoana, de Marie-Andrée, la fille du Faldony-banjo évoqué ci-dessus, de Josette Ablancourt, sous-directrice à la BFC de Saint-Pierre, de Patricia Dierx dont le papa dirigeait le garage et la station essence, de Josy, petite Malgache surdouée, dont le frère, champion en maths était aussi le bassiste des Sphinx, l’orchestre que j’avais créé là-bas, des élèves auxquelles, pour les meilleures, je ne pouvais mettre moins de 18/19 en rédaction (à l’époque, on ne bradait pas encore les notations et un 14 en français était déjà une exception !) Je me souviens des frères Vénérosy, champions de tout ce qui était sciences et dont un des frères au moins a fini au CNRS de Toulouse.



Une de mes élèves malgaches est devenue directrice scientifique au parc zoologique de Tsimbazazy de Tananarive. Françoise Philotée, fille d’institutrice, timide comme c’est pas permis, aussi bonne en français qu’en maths, est devenue experte-comptable à l’échelle européenne. Des exemples de ce tonneau, j’en ai à la pelle.



Il ne me fallait jamais plus d’une heure pour leur faire assimiler la règle d’accord des participes passés. Y compris qu’après le pronom "en", l’accord ne se fait pas parce que "en" est neutre, na ! C’est mon pépé Justinien qui me l’avait appris une fois pour toutes.



D’un Baptisto à l’autre



Lorsque je revins à la Sakay pour la 1è fois en 1996, comme l’assassin sur les lieux de son crime, j’allai jeter un oeil sur l’ancienne enceinte scolaire, la larme à l’oeil ; je constatai sans surprise que nombre de nos anciennes élèves étaient devenues institutrices et en tirai une grande fierté : leurs élèves pratiquaient un français impeccable. Cette langue n’est donc pas si difficile à assimiler, kitt’ ta bouette ! (Je ne vise personne, vous avez compris.)



L’un de mes élèves, Sylvain (mon bassiste), métis sino-malgache, avait préféré reprendre l’exploitation agricole et la boulangerie de son père. Quant à Dany, la plus douée de mes élèves de mes 10 années d’enseignement… elle n’avait rien fait. Gag ! après la 3è, BE et BEPC en poche, elle n’avait pu intégrer une école malgache : elle parlait très bien le français et très mal sa langue maternelle. On croit rêver…



Nous, les enseignants, étions en vacances de milliardaires. Nous étions logés à l’oeil ; électricité et eau gratuites. Nos salaires étaient versés à La Réunion et nous faisions venir le peu qui nous était nécessaire étant donné le très bas coût de la vie là-bas.



Pour varier les plaisirs, j’avais fondé un petit orchestre. Pendant trois ans, je peux dire que nous avons animé un bal ou un mariage chaque semaine.



La SPAS fournissait les guitares et amplis. Sauf ma guitare perso, une Welson imitation Gibson 335-DOT du feu de Dieu.



Les bals ou mariages commençaient vers 18 heures. Les fermiers arrivaient de tous les coins de la Sakay, même les plus reculés, qui en 4L, qui en 2 CV… Certains, comme l’ami Delnard, arrivaient en charrette. S’il était trop fin pété, à 6 heures, il s’endormait dans la caisse. Le brave zébu le ramenait chez lui après 10 kilomètres de piste défoncée par les intempéries. Quand il était mieux, il nous aidait à ranger le matos avant de rentrer.



J’avais, au nombre de mes musiciens, deux frères, Solo et Dédé. Dédé était un petit Malgache haut comme trois pommes-d’Ankadinondry (des goyaves), soliste qui me foutait des complexes tant il était rapide et inventif. Nous nous partagions les phases en solo. Son frère Solo ("choul") était bassiste par intermittence avec Sylvain. Parmi nos batteurs/chanteurs, il y avait Philippe Baptisto, l’oncle du Christian de "Zenfants les hauts". Lui, c’était plutôt "Une rose pour Sandra". Il nous a quittés récemment. Un irremplaçable copain des nuitées agitées.



Ratsiraka confie les porcheries… aux Libyens !



Une fois les instruments rangés, à 6 heures du mat, je prenais mon Perfex Manufrance calibre 12 magnum ; les sarcelles, pintades, perdreaux, bécassines, col-vert et autres canards à bosse (oies sauvages de 6 à 7 kilos) n’avaient plus qu’à bien se tenir.



Nous partions des dimanches entiers sur des pistes défoncées, parfois périlleuses. Toute cette zone était un vrai paradis pour chasseurs et nous ne nous en privions pas. D’anciens enseignants, rentrés à La Réunion, revenaient chaque année rien que pour sacrifier au plaisir cynégétique.



Je quittai la Sakay en 1973, après le coup d’Etat de Ratsiraka, et n’eus donc pas à assister en direct aux catastrophes qu’il a sciemment organisées à la Sakay.



Pour plaire au cercle restreint de ses officiers, il leur céda les terres des fermiers, ce dont ils se foutaient royalement. Mais il confia les porcheries à ses acolytes venus de Libye. Or, les Bédouins, gens estimables certes, ne sont peut-être pas les plus qualifiés en agronomie tropicale. Et confier des porcheries à des musulmans, c’est sans doute faire preuve de légèreté de jugement. Ratsiraka aurait voulu par là organiser en beauté la disparition de toute trace française qu’il ne se fût pas pris autrement.



Toutes les infrastructures disparurent après le départ des derniers colons en 1978. Certains fermiers, désespérés, préfèrent avoir recours au suicide plutôt que de quitter cette terre où ils avaient été si heureux et avaient si bien réussi ! Etant partis de zéro, ils ne voulaient par repartir de zéro. Vingt-cinq ans pour rien.



Dzamandzar et THB



Cinq familles eurent la chance de pouvoir recommencer en Guyane. Là où habitent toujours ti-Henri Charles Gabriel et sa douce Monique… deux de mes anciens meilleurs élèves.



Je suis retourné en 1996 sur les terres de l'ancienne Sakay, profitant d’une mission confiée par "Enfants du monde Réunion", qui parraine des enfants malgaches. Les soeurs trinitaires, correspondantes de "Enfants du monde", sont toujours là, qui accomplissent un travail admirable avec leurs collèges, leurs dispensaires, leurs orphelinats.



Je parcourus les ruelles de Babetville. Les anciennes maisons avaient été occupées par des familles malgaches qui ne pouvaient guère, avec leurs trop faibles moyens, les entretenir.



Au bistrot de Benjamin, ancien maire (j’avais animé le bal-mariage de sa fille), je retrouvai Sylvain, mon élève et bassiste. Nous tombâmes dans les bras l’un de l’autre. Nous avons chialé comme des abrutis avant de nous péter une cuite au Dzamandzar, un petit rhum malgache pas dégueu, et à la THB (Three Horses Beer) simultanés, une murgée dont je ne vous dis que ça.



Vous comprenez mieux, maintenant, pourquoi on peut être cinglé de ce pays ?



Curieux, hein ? Il fait un soleil de bête au-dehors mais il me pleut dans les yeux. Bon Dieu lé farceur. J’espère que Monique et ti-Charles ne vont pas faire pareil.



Jules Bénard



Post-scriptum :

