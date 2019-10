Communiqué Soutien et solidarité avec les Kurdes du Rojava

Erdogan ment, assassine les Kurdes de Syrie et menace la sécurité de la France. Solidarité avec le Rojava. Paix et justice pour le peuple kurde.



Le Parti de Gauche à La Réunion apporte toute sa solidarité aux Kurdes du Rojava menacés de génocide par l’offensive turco-jihadiste lancée par le terroriste Erdogan. Le prétexte de cette invasion est un énorme mensonge, à savoir que les unités combattantes kurdes YPG/YPJ seraient des terroristes qui menaceraient la frontière turque en raison de leur lien avec le PKK. Or jamais aucun missile ou projectile n’a été lancé depuis le Rojava sur la Turquie avant l’agression turco-jihadiste de ces derniers jours.



Les vrais terroristes ont eux été enrôlés comme supplétifs de l’armée turque, plus de 18 000 jihadistes formés et financés par Ankara, et envoyés en première ligne contre les forces kurdes avec l’assurance de pouvoir ensuite s’installer sur ce territoire et reformer l’Etat Islamique, qui pourra à nouveau menacer l’équilibre de la région et planifier des attaques contre notre pays. Erdogan ressuscite et commande ceux-là mêmes qui mitraillent et égorgent dans notre pays. D’énormes moyens militaires sont déployés par la Turquie pour bombarder les prisons kurdes et libérer les jihadistes les plus dangereux détenus par les Forces Démocratiques Syriennes. L’objectif politique est clair: nettoyer ethniquement la zone et instaurer une “zone tampon” dans le nord de la Syrie livrée aux jihadistes les plus dangereux du monde. Les exactions contre les femmes politiques et les civils ont déjà malheureusement commencées, notamment dans la commune de Tal Abyad.



Face à cette menace mortelle pour la région et notre pays, le Parti de Gauche à La Réunion dénonce le silence du président Macron devant la trahison de nos alliés kurdes par les américains, son double discours hypocrite lorsqu’il criminalise les militants du Conseil Démocratique Kurde en France pour mieux vendre des armes à la Turquie, sa complicité avec les services secrets turcs lorsqu’il s’agit de réprimer les responsables kurdes réfugiés en France.



Une solution pacifique est possible dans la région et la France doit s’engager de toutes ses forces dans cette voie. Tout doit être fait pour protéger nos alliés kurdes et enfin trouver une solution politique. Cela passe par la convocation immédiate de l’ambassadeur turc en France, des sanctions économiques et diplomatiques contre le régime et les principaux leaders du parti présidentiel, l’interdiction de la vitrine de l’AKP en France ainsi que la sortie immédiate de l’OTAN qui nous oblige à la solidarité avec le dictateur Erdogan.



L’ouverture d’une conférence régionale sur la paix et la sécurité dans la région est plus que jamais d’actualité, la France doit en prendre l’initiative car il en va de sa sécurité nationale et de sa responsabilité historique. Elle ne pourra se faire sans les principaux intéressés, à savoir les Kurdes eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle nous exigeons la sortie du PKK de la liste des organisations terroristes et la libération immédiate de prison de son dirigeant historique Abdullah Öcallan. Aucune solution n’était possible pour sortir de l’apartheid en Afrique du Sud sans la libération de Nelson Mandela, rien n’est possible dans la région sans la libération du grand leader kurde.



En solidarité avec le peuple kurde et pour dire Non à l’agression turco-jihadiste en Syrie, le Parti de Gauche à La Réunion appelle l’ensemble de la population réunionnaise à venir manifester son soutien pour la paix et la justice au Rojava. Rendez-vous le vendredi 18 octobre, à 18h, sur la place des Droits de l’Homme à Champ-Fleuri, Saint-Denis.



Denise Delavanne, co-secrétaire départementale Parti de Gauche de la Réunion Zinfos974 Lu 112 fois







Dans la même rubrique : < > Crash d'un Cessna au volcan : L’Aéroclub Roland Garros exprime son émotion Opération "Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Outre-Mer en colère"