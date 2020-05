Communiqué Soutien du RSMA-M au personnel hospitalier de Mayotte Le régiment du Service militaire adapté de Mayotte a procédé à la livraison de réconforts alimentaires, au profit du service des urgences et de réanimation du CHM. Le communiqué des FAZSOI : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 16:42 | Lu 129 fois

Afin de soutenir les médecins, infirmiers, aides-soignants et autre personnel du corps médical, le régiment du Service militaire adapté de Mayotte (RSMA-M), situé à Combani, a décidé de s’inscrire dans une démarche solidaire en procédant à la livraison de réconforts alimentaires, au profit du service des urgences et de réanimation du CHM.

L’opération s’est déroulée lundi 11 mai vers 19h30 sous l’égide de l’adjudant Yoann, directeur adjoint du cercle, accompagné du caporal-chef de 1ère classe Laurent, chef de cuisine et de deux volontaires techniciens (VT). Les militaires ont été accueillis par le médecin urgentiste Ludovic Iché, responsable des équipes d’intervention du SAMU 976.

Plus tôt dans l’après-midi, l’ensemble des cuisiniers disponibles du RSMA ont oeuvré avec coeur et dextérité pour cuisiner un certain nombre de plats. Étaient proposés au menu : des pizzas « pissaladières », des moelleux aux chocolat, des brioches aux fruits et du pain. L’ensemble a entièrement été réalisé par les marsouins du RSMA.

Par ce geste, les militaires de Combani, au-delà de leur propre engagement, ont voulu montrer leur soutien à tous ces professionnels de la santé « sous tension » qui font passer la vie des concitoyens avant la leur tout. Le personnel hospitalier de Mamoudzou peut compter dès à présent sur l’appui indéfectible du RSMA qui a déjà prévu de revenir livrer d’autres repas. Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus qui sévit sur l’île aux parfums, le personnel du centre hospitalier de Mayotte (CHM) situé à Mamoudzou est en première ligne pour aider les Mahorais à lutter contre la maladie.





