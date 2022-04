Politique 'Soutien aux aidants familiaux de l’île'

Le conseiller régional, Jean-Jacques Morel, est allé ce mercredi à la rencontre des aidants familiaux mobilisés devant le Conseil départemental. Pour rappel, ces derniers demandent la revalorisation de leur indemnité journalière, actuellement de 15€/jour, un montant qui ne serait pas suffisant pour assurer leur mission. "Au moment où le coût de la vie flambe, je m’associe à leur demande de revalorisation de l’indemnité journalière afin de préserver le confort des enfants et la tranquillité d’esprit des aidants", explique l'ancien vice-président du Palais de la Source dans un communiqué. Par NP - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 08:34

Les aidants familiaux m’ont demandé hier matin d’apporter mon soutien à leurs revendications. Je me suis donc rendu devant le Palais de la Source à leurs côtés. J’ai écouté leurs doléances. Avec 15€/jour/enfant, ils et elles m’ont expliqué qu’ils ne s’en sortaient plus pour payer le gîte, le couvert, les fluides, l'internet et même les effets scolaires ! Les aidants sont contraints de puiser dans leur propre rémunération...



Au moment où le coût de la vie flambe, je m’associe à leur demande de revalorisation de l’indemnité journalière afin de préserver le confort des enfants et la tranquillité d’esprit des aidants.



Avec la recentralisation du RSA, des économies ont été faites. Le Conseil Départemental possède, dès lors, des marges de manœuvre. Le président du Département, attentif aux problématiques sociales, va, je le souhaite vivement, répondre à cette urgence sociale.



En ces temps difficiles, cet effort est incontournable.



Jean Jacques MOREL

Conseiller régional de La Réunion