Soutien à la certification Agriculture Biologique

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre 2022.

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF :

Par téléphone ou sur rendez-vous : via le N° VERT 0 800 000 490

Par mail : aide.agriculture@cg974.fr

> Toute demande incomplète (formulaire + annexe + pièces à fournir) ne sera pas instruite.Au plus tard le 31 octobre de l'année de la demande - Enregistrement de la demande d'aide après des services du Département. Cet enregistrement ne vaut pas attribution de l'aide.