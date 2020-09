Rubrique sponsorisée Soutien à la certification Agriculture Biologique

Par Département de La Réunion - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 14:43 | Lu 192 fois

Vous êtes agriculteur ? Découvrez les dispositifs de soutien à la certification “ Agriculture Biologique ” Formulaire de demande d'aide départementale : Certification « Agriculture Biologique » (document Word, 141 Ko, ouverture dans une autre page) Dossier à transmettre avant le 30 octobre 2020 Comment en bénéficier ?

Contexte

L'évolution des modes de consommation conduit les ménages réunionnais à préférer de plus en plus les produits issus d'une agriculture biologique.





La filière Bio, c’est : plus de 200 agriculteurs

700 hectares de surfaces agricoles

forte valeur ajoutée

La filière Bio, c'est : plus de 200 agriculteurs

700 hectares de surfaces agricoles

forte valeur ajoutée

activité rémunératrice pour les agriculteurs