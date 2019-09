Soutien à la certification Agriculture Biologique et à la certification IGP pour la vanille

Vous êtes agriculteur ?

Copie de la pièce d’identité ou du Passeport du représentant légal de l’exploitation

RIB/IBAN au nom de l’exploitation agricole

Extrait K Bis pour les sociétés (lors des premières demandes)

Formulaires d'aide départementale :

Les raisons de manger bio sont multiples, que ce soit pour contribuer à la protection de l'environnement, changer notre rapport à l'alimentation ou nous ancrer dans notre territoire.Les ménages réunionnais sensibles à l’évolution des modes de consommation préfèrent de plus en plus les aliments respectant certaines exigences de production et de traçabilité.Le Département souhaite soutenir les agriculteurs qui s’inscrivent dans une dynamique Bio en finançant leur démarche de certification annuelle.Le Département souhaite également soutenir les producteurs de vanille ayant obtenu la certification IGP (Indication géographique protégée). Cette distinction met en avant la qualité, la réputation, l’histoire de la vanille à la Réunion, de ce fait il devient important de soutenir notre vanille « pei ».Pour les agriculteurs souhaitant faire les deux demandes d’aides (certification Bio et certification IGP), lors du dépôt de leurs dossiers ils pourront fournir pour les pièces suivantes un seul exemplaire :Aide à la mise en place de démarches qualité au sein des exploitations agricoles