Mercredi 5 avril, le ministre de l’Intérieur a explicitement interrogé la pertinence des subventions reçues par la LDH.

Jamais de telles menaces, à l’exception des périodes les plus sombres de l’histoire, n’avaient été proférées à ce niveau de responsabilité. Ils font écho à des mesures de rétorsion de la LDH prises pas certaines municipalités d’extrême droite.



La FSU exprime son soutien à la LDH et sa colère que de tels propos aient été exprimés.



Elle exige que le ministre de l’Intérieur cesse immédiatement ce type d’intimidation et que la Première ministre et le président de la République condamnent publiquement ses propos.