A la Une . Soutien à Wuambushu : Nouvelle mobilisation à Saint-Denis

En marge de la visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à Mayotte, le collectif Réunion-Mayotte se rassemble sur le parvis des droits de l'Homme à Saint-Denis en signe de soutien à l’opération Wuambushu. Par NP - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 12:23





Cette nouvelle mobilisation en faveur de l’opération Wuambushu à Mayotte n'est pas anodine puisqu'elle intervient alors que



“L'opération Wuambuchu est une initiative majeure en réponse aux défis socio-économiques auxquels fait face l'île (...) dans le but de lutter contre les bandes de criminels qui terrorisent la population, de lutter contre l’habitat insalubre et contre l’immigration irrégulière avec des conséquences dramatiques en mer. Alors que des associations de droits de l'hommiste et des personnes hostiles qui veulent nous coloniser tentent de s'y opposer et malgré les conditions de vie totalement insalubres et inhumaines, les crimes, les trafics, donc de maintenir Mayotte dans le chaos”, défend le collectif.



Ce nouveau rassemblement est ainsi l'occasion pour les partisans de Wuambushu de manifester une nouvelle fois leur ras-le-bol face "au climat d'insécurité" qui règne sur l'île aux Parfums et de témoigner de leur "solidarité" envers cette opération ainsi que des élus qui la soutiennent. "Les Mahorais de La Réunion unissent leurs forces pour soutenir l'opération anti-délinquance et de lutte contre l'immigration irrégulière lancée par notre Gouvernement pour notre sécurité", indique le collectif Réunion-Mayotte qui se réunit ce samedi sur le parvis des droits de l'Homme dans le chef-lieu.