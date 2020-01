International South African Airways totalement dans le rouge Rien ne va plus chez South African Airways ! La compagnie, placée il y a un mois sous la tutelle d'un administrateur pourrait ne pas survivre en dépit des coupes drastiques imposées par ce dernier.

Est-ce bientôt la fin? SAA vient de demander au gouvernement Sud-Africain de remettre la main à la poche afin de sauver sa compagnie nationale. Lundi dernier c'est l'annonce de l'annulation de pas moins de 38 vols qui a été faite. La compagnie compte 5 200 salariés et près d'un millier d'emplois pourraient être supprimés. Mais cela suffira-t-il à sauver la compagnie?



Une sombre affaire de corruption a été mise à jour



Depuis 9 ans la compagnie d'Afrique du Sud est déficitaire et ne cesse d'être renflouée par l'Etat pour survivre. Au sein même de sa direction , une sombre affaire de corruption a été mise à jour. L'heure est grave: la compagnie doit trouver 124 millions d'euros auprès du gouvernement, tout en affichant une dette de 600 millions. Pour l'instant les fonds semblent tarder à se débloquer, au risque de clouer les avions définitivement sur le tarmac. Les administrateurs doivent présenter un plan ultime début février.







