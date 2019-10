Politique Soutenue par Didier Robert, Anne-Flore Deveaux candidate à La Possession

C'est en présence de Didier Robert, président d'Objectif Réunion, qu'Anne Flore Deveaux a officialisé sa candidature pour les élections municipales de mars 2020 à la Possession. La conseillère municipale et départementale devient la première candidate de l’île à recevoir le soutien du parti.



Entrée en politique aux côtés de feu Roland Robert, qu'elle désigne comme le "maire bâtisseur de la Possession" qui a transformé "un petit village de pêcheur en une des villes les plus importantes de l’île", Anne-Flore Deveaux a poursuivi son parcours de militante politique dans les rangs d’Objectif Réunion dès 2015. "M ain dans la main avec Didier Robert", met-elle en avant.



"Ce projet, je ne vais pas vous le présenter aujourd’hui tout simplement parce que je suis, en ce moment même, en train de le construire. Et plus précisément de le co-construire, avec mon équipe, mais aussi avec vous", déclare-t-elle devant une assemblée de sympathisants. Revenant sur la crise des gilets jaunes, l'élue indique d'ailleurs vouloir "casser les codes" de la composition traditionnelle des listes en ouvrant sept places, dans les 30 premières, à des Possessionnais souhaitant s’investir dans la vie de leur commune, "sans critères de sélection autre que d’être éligible et de s’engager à respecter une charte de valeurs".



"Notre Possession Flamboyante remettra du sens là où on l’avait perdu : le sens des priorités en demeurant à l’écoute de vos besoins et de leur évolution. Le sens des responsabilités par une gestion municipale raisonnée et raisonnable, mesurée et uniquement guidée par l’intérêt général", déclare celle qui a tout de même présenté les orientations de ses ambitions, à savoir notamment "l’équilibre générationnel", "la transition territoriale", "l’innovation collective" et "la conscience environnementale" .



Également à l'ordre du jour, la carrière, autour de laquelle elle entend bâtir "un village dans la Ville". "La Possession Flamboyante aussi saura construire du sens autour de la carrière des lataniers, en structurant tout un pôle alliant enseignement agricole, culture et une structure d’hébergement pour nos collégiens mafatais", assure-t-elle. N.P Lu 825 fois







