Cet acte criminel contre des policiers, est devenu l'acte délinquant de trop ! Ca SUFFIT !

Certains mauvaises langues diront que la manifestation rassemblait peu de policiers. Ce à quoi je réponds que les policiers ont un devoir de réserve, et que seuls, les personnels au repos peuvent manifester.



Les revendications : manque de reconnaissance de la fonction, manque de moyens, magistrature saturée et....conditionnée, hiérarchie laxiste parce qu'aux ordres.,,.



Et je n'oublie pas les pompiers, mal lotis eux aussi, agressés lors d'interventions , ainsi que les soignants épuisés.



Darmanin, dans l'ombre et aux ordres de qui vous savez, essaye de donner le change : "Ya qu'à, faut qu'on" ! Je n'en veux pas à notre ministre, mais il a le sale rôle !



Alors notre ministre de l'Intérieur promet des recrutements, des renforts, alors que la vocation n'attire plus. (Et que l'on n'a pas les moyens).



Notre ministre de la Santé promet aussi des recrutements de personnels soignants en prévision de la crise COVID qui est déjà là, mais qu'on nous cache Si l'on suit l'actualité à ce propos, bon nombre de démissions sont enregistrées, et le recrutement est à bout de souffle . Pas de "réserve" et pas de volontaire..



Comme l'aurait dit Muriel Robin : "On n'est pas dans la merde" !



Accompagnons et soutenons nos policiers, nos pompiers, nos soignants .