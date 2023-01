International Sous serment, Donald Trump profère des injures contre la journaliste l'accusant de viol

Une vidéo de sa déposition a été révélée par le tribunal chargé de l’affaire. L’ex-président des Etats-Unis a insulté la journaliste E. Jean Carroll qui l’accuse de viol et a demandé à ce que les allégations portées contre lui soient rayées. Le juge a refusé et un procès est prévu au mois d’avril. Par P.J - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:00

Sous serment devant le tribunal chargé de l’affaire, Donald Trump n’a pas hésité à injurier une journaliste qui l’accuse de viol. Des extraits de cette vidéo filmée lors d’une déposition en octobre au tribunal ont été dévoilés vendredi, rapporte le Huffington Post.



E.Jean Carroll, une chroniqueuse, accuse Donald Trump de l’avoir violée dans un magasin dans les années 1990. C’est en 2019, dans son livre « What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal » que la journaliste accuse pour la première fois l’homme politique.



Au mois d’octobre alors que l’affaire est une nouvelle fois portée devant le tribunal, Donald Trump n’a pas manqué l’occasion d’insulter la journaliste et fait une demande pour que les allégations de viol et diffamation portées contre lui soient rayées.



Dans un extrait de la déposition de Donald Trump on y voit l’homme politique avancer que la journaliste qu’il qualifie de « malade mentale » aurait apprécié être agressée sexuellement. « Elle a dit qu’elle avait aimé (..) Je crois qu’elle a dit que c’était sexy non ? Elle a dit que c’était sexy d’être violée. Ne l’a-t-elle pas dit ? », a lâché Donald Trump en cour de justice.



A l’avocate de E.J Carroll, l’ex-président des Etats-Unis a déclaré que « Vous savez que ce n’est pas vrai. Vous êtes une opératrice politique. Vous êtes une honte »



Lewis A.Kaplan, le juge a refusé ce vendredi la demande de rejeter les allégations portées contre Donald Trump. Un procès est prévu en avril.