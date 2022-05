A la Une . Sous-préfecture de Saint-Pierre : Jean-Paul Normand succède à Lucien Giudicelli

Courant mai, Lucien Giudicelli, qui a occupé plusieurs postes au ministère de la Culture et de la Communication ou encore au ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, a été nommé secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de Toulon. Par décret du Président de la République en date du 10 mai 2022, Jean-Paul Normand, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Rochefort , est nommé sous-préfet de Saint-Pierre de La Réunion.L’homme de 59 ans a notamment été dans sa carrière chef du bureau du cabinet de préfet de Corse ou encore directeur de cabinet du préfet de Mayotte en 2008.Il succède ainsi à Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre depuis 2018.Courant mai, Lucien Giudicelli, qui a occupé plusieurs postes au ministère de la Culture et de la Communication ou encore au ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, a été nommésecrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de Toulon.