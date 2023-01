A la Une .. Sous les yeux de sa mère et d'employés de la mairie, un bébé de 4 mois étranglé par son père

Sous les yeux de sa mère et des employés de la mairie, un bébé de quatre mois a été étranglé et secoué au bout d’une corde par son père dans la commune de Cenon, à proximité de Bordeaux, le 3 janvier dernier. Par P.J - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 06:50

Un bébé de 4 mois secoué pendant quelques secondes au bout d'une corde accrochée à son cou par son père… C'est la scène effroyable à laquelle ont assisté les employés de l’administration de la mairie de La Morlette de Cenon à proximité de Bordeaux, le 3 janvier dernier.



Selon le Midilibre, une dispute sur fond de séparation entre le père et la mère du nourrisson aurait éclaté alors que la mère faisait des démarches administratives à la mairie du quartier. Le père se serait saisi du bébé et lui aurait passé une corde au cou avant de le secouer pendant quelques secondes, ont soutenu, aux enquêteurs, certains témoins. Une scène qui s'est déroulée sous les yeux la mère de l'enfant et des personnels municipaux, a précisé France Bleu Gironde.



Devenu très violent et menaçant de tuer l’enfant, l’individu a vite été maitrisé par la police municipale et placé en garde a vue. Entre-temps, le bébé a été conduit à l’hôpital où il a été admis. Son pronostic vital n'est pas engagé



La mairie du quartier la Morlette a été fermée pour la journée du 4 janvier et une cellule psychologique a été mise en place pour assister les employés municipaux ayant assisté à la scène.