« Que cette année Soubagiroudou 5123 ou "année Blanche, avant celle de l’Action", soit remplie d’espoir, de joie, de bonheur, et bien sûr de santé pour chacun de vous et pour vos familles. Placée sous le signe du Renouveau, qu’elle soit pleine de raisons d’espérer et de croire ». C’est le vœu formulé par le Vice-président du Département Jean-Marie Virapoullé, représentant le Président Cyrille Melchior à l’occasion de la célébration du Nouvel an tamoul ce 21 avril dans les jardins de la Villa du Département, décorés aux couleurs de l’Inde.



Ateliers d’arts manuels, folklore indien et danses traditionnelles et modernes ont ponctué la soirée haute en couleur animée par les associations et les artistes dont la chanteuse Kénaelle, en présence de Jitendra Nath Majhi, Consul général de l’Inde ; des Conseillers départementaux Jean-Marie Virapoullé, Béatrice Sigismeau, Flora Augustine-Etcheverry, Camille Clain, Adèle Odon, Jean-François Nativel, Eglantine Victorine, Brigitte Adame, René Sotaca ; de la vice-présidente de la Région Réunion, Stéphanie Poïny-Toplan ; de la Maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts ; de Miss Réunion Dana Virin et des dirigeants de la fédération et des associations, venus des quatre coins de l’île. Pour Jean-Marie Virapoullé : « Ces cultures et ces traditions écrivent chaque jour l’histoire et l’identité d’une grande et belle famille unie, réunie… Réunionnaise ».