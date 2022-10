Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Sous le signe des retrouvailles - 10.300 personnes au Jardin de l’Etat C’est sous un soleil généreux que le Jardin de l’Etat a accueilli ce dimanche 16 octobre la Journée Départementale des Personnes âgées, 2ème rendez-vous du Salon des Séniors. La 3ème jeunesse a répondu présente à l'invitation de la Présidente de l’ADeRR, Jeannine Vellayoudom, du Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior et des nombreux partenaires.





Organisée autour de 9 villages (santé et bien-être, droits et démarches, assurance et mutuelle, emploi et formation, habitat, accessibilité et technologie, services à la personne, associations, tourisme et loisirs, marché forain), la manifestation offrait des espaces spécifiques (formation informatique et multimédia, espace nutritionnel, dépistage santé, plateau d’activité physiques et sportives, espaces de restauration) et comptait plus de 100 experts sur les stands pour répondre aux questions du public.



« Après deux années marquées par la crise sanitaire, quel immense plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous traditionnel » a déclaré le Président du Département. « Avec notre partenaire ADERR, nous organisons notre manifestation et je suis heureux de vous voir souriants. Cela prouve que vous avez besoin de vous retrouver, d’avoir des moments de dialogue et de partage. Le Département est et a toujours été à vos côtés. Je peux d’ailleurs citer cette chaine de solidarité mise en place lors du confinement avec la distribution des paniers de fruits et légumes aux plus fragiles et isolés. Aujourd’hui, c’est l’occasion de saluer votre travail au service de La Réunion, de vous remercier et de regarder vers l’avenir. J’ai interpelé le Gouvernement sur le montant de vos retraites car elles sont plus faibles qu'en métropole et dans les autres DOM, et j'ai demandé de réparer cette injustice. En effet jusqu’en 1996, le SMIC à La Réunion était inférieur à celui de métropole et comme vous le savez, la retraite est calculée sur le montant du SMIC. Aussi, j’ai demandé au Gouvernement, dans la Loi retraite, de corriger cette injustice et de revoir ce calcul sur la base d’un SMIC égal à celui de la métropole pour revoir à la hausse les pensions versées. Autre sujet que je souhaitais évoquer, car beaucoup de familles ne connaissent pas leurs droits et ne le demandent pas, le recours sur succession. Il faut réclamer le minimum vieillesse à la CGSS, si votre patrimoine est inférieur ou égal à 100 000 € car il n’y a pas de recours sur succession. "



Puis, le Président du Département a précisé l'accompagnement au quotidien de tous les clubs de 3ème âge. « Avec des partenaires privés, la Collectivité travaille pour éviter l’isolement et la fracture numérique ». Il a également rappelé la mise en place de la caravane d’accès aux droits pour aller dans les coins les plus reculés, pour informer sur les aides, en termes de retraite, d’amélioration de l’habitat… et la création d’un CFA d’aide à la personne pour professionnaliser les travailleurs à domicile « Près de 70 personnes ont été formées et chaque année, d’autres le seront pour travailler au service des séniors ». Enfin, il a indiqué que la Collectivité ambitionnait avec l’ARS de doubler le nombre de places d’accueil « plus de 2000 places pour les lieux de vie que sont les EHPAD, résidences services, habitat inclusif…18 nouvelles MAF sont en cours de réalisation. La Réunion compte aujourd’hui 70 000 personnes âgées et dans 20 ans, elles seront plus de 200 000. ¼ de la population aura plus de 65 ans. Le phénomène du vieillissement de la population réunionnaise va s’accélérer, il est nécessaire de travailler, d’anticiper dès aujourd’hui pour un meilleur accompagnement ».



Accompagné de la Vice-présidente déléguée aux personnes âgées, Thérèse Ferde et des conseillers départementaux, Jeanne Hoarau, René Sotaca, Brigitte Adam et Aurélien Centon, le Président du Département a visité les stands dont celui de la Collectivité tenu par les professionnels de la Direction de l’Autonomie, de l’Habitat, des Services des actions de santé et de l’ASA, de l’Etablissement Thermal, de la MDPH et du GIPSAP. Ce passage a permis à la délégation du Département de remercier les agents qui participent à la Journée et accueillent au quotidien les publics pour les informer sur leurs droits.



Une exposition intitulée « Nout gramoune, nout zarlor » réalisée par le Département était installée dans l’allée principale du Jardin de l’Etat et a été fort appréciée. 18 photos en noir et blanc signées Bruno Bamba racontent des moments de vie, des regards qui touchent et qui parlent de leur histoire, de notre histoire. « Modèles de valeurs et de vie, nos gramounes incarnent ce que La Réunion possède de plus précieux et qu’on a le devoir de préserver. Cette exposition est un hommage et une manière de leur dire merci. Merci, pour leurs engagements, leurs sacrifices et surtout pour la richesse du patrimoine qu’ils nous lèguent ». Cette exposition restera au Jardin de l’Etat et sera visible à Saint-André, au Tampon lors des prochains salons des séniors puis dans les TAS de l’île.



Après la recherche de l’information, et pour certains, les massages des pieds, de la tête, relaxation et détente garanties, la danse en ligne ou encore le loto quine, place au pique-nique : rougail saucisses, riz jaune, cari poulet, ti jacques boucané pour le bonheur des papilles. Le dressage des tables a permis des rassemblements. Rires, histoires… moment convivial, riche en partage.



La star de la Journée Raynaud Sadon, attendue de tous, est arrivée sous les applaudissements. Le talentueux ambassadeur de La Réunion a été ovationné et a eu droit à une « ola ». Pour le Président du Département « il donne du bonheur, apporte du soleil à tout le monde. Je veux le remercier pour ce qu’il a fait et fait pour La Réunion, pour mettre la culture réunionnaise en l’air ».



Cette journée de rassemblement, s’est achevée par le traditionnel bal la poussière, animé par Joël Bègue. Passionné et dévoué, il accompagne les clubs de 3ème âge dans leur déplacement pour leur plus grand plaisir.



Plus de 10 000 personnes ont fait le déplacement au Jardin de l’Etat ce dimanche, un vrai succès. Les prochains rendez-vous à noter sont Saint-André au Colosse le 19 novembre et le Tampon aux grands kiosques, le 4 décembre, des manifestations toujours gratuites.

Solidaire de tous, le Département est présent auprès de chaque génération. Il accompagne les seniors dans leur quotidien et soutient leur famille et leurs proches aidants.



Parce que bien vieillir chez soi peut être un choix, la Collectivité met à la disposition des personnes âgées un panel d’aides : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, l’Aide-Ménagère ou encore le chèque santé.



Pour répondre au plus près des préoccupations de ce public dans leur besoin d’un maintien à domicile, le Département propose également des aides techniques à l’aménagement et l’adaptation de l’habitat.



Enfin, si rester chez soi n’est plus possible, les séniors pourront être orientés vers des solutions d’hébergement en institution ou en famille d’accueil, notamment via l’Aide Sociale à l’Hébergement.



Chaque année, plus de 191M€ sont consacrés par la Collectivité en faveur du 3e âge pour lui offrir les conditions du bien-vieillir et du mieux-vivre. Dès 8h00, les bus déposaient les premières personnes venues des quatre coins de l’île, pour participer à leur Journée. Plus de 120 clubs et près d’une vingtaine de partenaires institutionnels, privés et associatifs, sont présents à cet événement convivial, qui permet aux « gramounes » de vivre des moments de partage et d’obtenir des renseignements sur l’ensemble de leurs droits et sur les dispositifs.Organisée autour de 9 villages (santé et bien-être, droits et démarches, assurance et mutuelle, emploi et formation, habitat, accessibilité et technologie, services à la personne, associations, tourisme et loisirs, marché forain), la manifestation offrait des espaces spécifiques (formation informatique et multimédia, espace nutritionnel, dépistage santé, plateau d’activité physiques et sportives, espaces de restauration) et comptait plus de 100 experts sur les stands pour répondre aux questions du public.« Après deux années marquées par la crise sanitaire, quel immense plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous traditionnel » a déclaré le Président du Département. « Avec notre partenaire ADERR, nous organisons notre manifestation et je suis heureux de vous voir souriants. Cela prouve que vous avez besoin de vous retrouver, d’avoir des moments de dialogue et de partage. Le Département est et a toujours été à vos côtés. Je peux d’ailleurs citer cette chaine de solidarité mise en place lors du confinement avec la distribution des paniers de fruits et légumes aux plus fragiles et isolés. Aujourd’hui, c’est l’occasion de saluer votre travail au service de La Réunion, de vous remercier et de regarder vers l’avenir. J’ai interpelé le Gouvernement sur le montant de vos retraites car elles sont plus faibles qu'en métropole et dans les autres DOM, et j'ai demandé de réparer cette injustice. En effet jusqu’en 1996, le SMIC à La Réunion était inférieur à celui de métropole et comme vous le savez, la retraite est calculée sur le montant du SMIC. Aussi, j’ai demandé au Gouvernement, dans la Loi retraite, de corriger cette injustice et de revoir ce calcul sur la base d’un SMIC égal à celui de la métropole pour revoir à la hausse les pensions versées. Autre sujet que je souhaitais évoquer, car beaucoup de familles ne connaissent pas leurs droits et ne le demandent pas, le recours sur succession. Il faut réclamer le minimum vieillesse à la CGSS, si votre patrimoine est inférieur ou égal à 100 000 € car il n’y a pas de recours sur succession. "Puis, le Président du Département a précisé l'accompagnement au quotidien de tous les clubs de 3ème âge. « Avec des partenaires privés, la Collectivité travaille pour éviter l’isolement et la fracture numérique ». Il a également rappelé la mise en place de la caravane d’accès aux droits pour aller dans les coins les plus reculés, pour informer sur les aides, en termes de retraite, d’amélioration de l’habitat… et la création d’un CFA d’aide à la personne pour professionnaliser les travailleurs à domicile « Près de 70 personnes ont été formées et chaque année, d’autres le seront pour travailler au service des séniors ». Enfin, il a indiqué que la Collectivité ambitionnait avec l’ARS de doubler le nombre de places d’accueil « plus de 2000 places pour les lieux de vie que sont les EHPAD, résidences services, habitat inclusif…18 nouvelles MAF sont en cours de réalisation. La Réunion compte aujourd’hui 70 000 personnes âgées et dans 20 ans, elles seront plus de 200 000. ¼ de la population aura plus de 65 ans. Le phénomène du vieillissement de la population réunionnaise va s’accélérer, il est nécessaire de travailler, d’anticiper dès aujourd’hui pour un meilleur accompagnement ».Accompagné de la Vice-présidente déléguée aux personnes âgées, Thérèse Ferde et des conseillers départementaux, Jeanne Hoarau, René Sotaca, Brigitte Adam et Aurélien Centon, le Président du Département a visité les stands dont celui de la Collectivité tenu par les professionnels de la Direction de l’Autonomie, de l’Habitat, des Services des actions de santé et de l’ASA, de l’Etablissement Thermal, de la MDPH et du GIPSAP. Ce passage a permis à la délégation du Département de remercier les agents qui participent à la Journée et accueillent au quotidien les publics pour les informer sur leurs droits.Une exposition intitulée « Nout gramoune, nout zarlor » réalisée par le Département était installée dans l’allée principale du Jardin de l’Etat et a été fort appréciée. 18 photos en noir et blanc signées Bruno Bamba racontent des moments de vie, des regards qui touchent et qui parlent de leur histoire, de notre histoire. « Modèles de valeurs et de vie, nos gramounes incarnent ce que La Réunion possède de plus précieux et qu’on a le devoir de préserver. Cette exposition est un hommage et une manière de leur dire merci. Merci, pour leurs engagements, leurs sacrifices et surtout pour la richesse du patrimoine qu’ils nous lèguent ». Cette exposition restera au Jardin de l’Etat et sera visible à Saint-André, au Tampon lors des prochains salons des séniors puis dans les TAS de l’île.Après la recherche de l’information, et pour certains, les massages des pieds, de la tête, relaxation et détente garanties, la danse en ligne ou encore le loto quine, place au pique-nique : rougail saucisses, riz jaune, cari poulet, ti jacques boucané pour le bonheur des papilles. Le dressage des tables a permis des rassemblements. Rires, histoires… moment convivial, riche en partage.La star de la Journée Raynaud Sadon, attendue de tous, est arrivée sous les applaudissements. Le talentueux ambassadeur de La Réunion a été ovationné et a eu droit à une « ola ». Pour le Président du Département « il donne du bonheur, apporte du soleil à tout le monde. Je veux le remercier pour ce qu’il a fait et fait pour La Réunion, pour mettre la culture réunionnaise en l’air ».Cette journée de rassemblement, s’est achevée par le traditionnel bal la poussière, animé par Joël Bègue. Passionné et dévoué, il accompagne les clubs de 3ème âge dans leur déplacement pour leur plus grand plaisir.Plus de 10 000 personnes ont fait le déplacement au Jardin de l’Etat ce dimanche, un vrai succès. Les prochains rendez-vous à noter sont Saint-André au Colosse le 19 novembre et le Tampon aux grands kiosques, le 4 décembre, des manifestations toujours gratuites.





Dans la même rubrique : < > Prix Indianocéanie Jeunesse The Voice Kids, Ansamb pour Raynaud : Cyrille Melchior appelle les Réunionnais de métropole à soutenir Raynaud