Economie Sous l'égide du Club Export, des PME réunionnaises conquièrent des marchés à l'export Le Club Export recevait la presse il y a quelques jours dans ses locaux de la Technopole à Saint-Denis, avec un double objectif : mieux se faire connaitre et présenter à la presse quelques exemples d'entreprises qui exportent depuis La Réunion.

Quand on parle d'export, on imagine immédiatement de grosses sociétés qui exportent d'énormes quantités de produits. On pense au sucre ou au rhum.



Erreur.



L'export concerne aujourd'hui plusieurs centaines de petites et moyennes entreprises réunionnaises. Toutes ne sont pas encore adhérentes du Club Export Réunion, mais l'essentiel de celles qui travaillent régulièrement avec les pays de la zone, soit un peu plus d'une centaine, en font partie.



C'est notamment pour casser cette image de club réservé aux grosses sociétés que Le Club Export a invité la presse à rencontrer certains de ses membres, des PME, pour qui l'export représente d'ores et déjà entre 20 et 30% du chiffre d'affaires.



Des micro-centrales hydroélectriques en Afrique du Sud avec Alterelec



Premier exemple, la société Alterelec qui conçoit, construit et exploite des centrales photovoltaïques sur des bâtiments industriels. Au titre de sa diversification, elle a conçu une centrale innovante micro-hydroélectrique sur le réseau d'irrigation du littoral Ouest.



Elle a commencé à prospecter en Afrique du Sud en 2017 dans le cadre d'un salon, avec l'assistance de Business France et de Nexa, la SEM de la Région.



Les premiers contacts ont été pris par son directeur Cyril Monier avec la municipalité de Durban, dont les responsables ont effectué le déplacement jusqu'à La Réunion pour découvrir l'installation de micro-centrale.



Résultat : Alterelec va équiper le site d'Umlanga dans le cadre d'un projet pilote et la municipalité de Durban est intéressée par une cinquantaine d'autres sites.



Cette année, Alterelec a remporté l'appel à projet innovation pour la ville durable en Afrique du DGT qui a sélectionné 22 projets sur 226 dossiers d'innovation présentés. Et ses dirigeants se rendront en juin prochain au sommet Afrique-France organisé par le président Macron à Bordeaux, pour y présenter leur entreprise et leur savoir-faire.



A noter que La Réunion sera présente à ce salon au travers d'un village regroupant une quinzaine d'entreprises... Pour les responsables du Club Export, il est indispensable de "chasser en meute"...



Des résidences pour personnes âgées à Maurice pour "Malecor et Boyer Architectes"



L'autre société présentée ce jour-là est un cabinet d'architectes, "Malecor et Boyer".



Conçue comme un studio d'architecture plutôt que comme une grande agence d'architecture commerciale, elle se sert de ses connaissances acquises à La Réunion dans les domaines climatiques, sociétaux et économiques pour conquérir des marchés aussi bien à Maurice qu'en Afrique.



Cette année, l'agence a obtenu des marchés à Maurice pour deux projets de résidences de services destinées aux personnes âgées et a prospecté au Kenya et en Tanzanie.



Et pour finir, Philippe Boyer indique qu'elle a un projet de réhabilitation d'un hôpital au Congo.



Deux élévateurs de standing aux Seychelles pour Amroi



La société Amroi est spécialisée dans le marché des élévateurs et mini-ascenseurs notamment à destination de personnes à mobilité réduite et elle a déjà beaucoup de travail à La Réunion.



Son directeur Philippe Collas s'est rendu deux fois cette année aux Seychelles où des opportunités d'affaires ont été identifiées. Et un premier contrat a été signé pour la fourniture de deux élévateurs de grand standing pour personnes à mobilité réduite dans des résidences privées.



L'entreprise réunionnaise qui a installé pas moins de 18 machines dans l'ile cette année, va continuer à prospecter dans l'océan Indien, et en particulier aux Seychelles, où elle a identifié un fort potentiel de développement.



L'Afrique du Sud, Madagascar et les Seychelles pour Débosselage.re



Enfin, le dernier intervenant a été Francis Lambert, qui au travers de sa société Debosselage.re est spécialisé dans le débosselage de carrosseries automobiles, en métal ou en aluminium.



Souhaitant s'ouvrir à l'international, Francis Lambert a exporté son concept en Afrique du Sud dès 2013 en créant sur place Debosselage.co.za pour le compte de Toyota, pour lequel il est intervenu à Johannesburg, Pretoria, Nelspruit et Durban.



Après la foire internationale de Madagascar en 2014, il a décroché l'opportunité d'exercer ses services de dégrêlage sans peinture du côté d'Antanarivo, toujours pour Toyota.



Avec l'accompagnement du Club Export Réunion, il s'est rendu par deux fois aux Seychelles en 2019, avec comme résultat la prochaine création là-bas de la société Debosselage.sc.



A la conquête de l'océan Indien et de l'Afrique



Ces petits déjeuners de presse vont se multiplier, avec à chaque fois pour objectif de faire connaitre d'autres sociétés exportatrices et montrer que contrairement aux idées reçues, La Réunion ne vit pas repliée sur elle-même et qu'elle n'hésite pas à aller conquérir des marchés nouveaux. Avec à la clé, la création d'emplois localement. Pierrot Dupuy Lu 118 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Jacques de Chateauvieux éjecté, les actionnaires privés de la société Bourbon perdent tout Le Premier ministre Malgache très critique sur le partenariat entre Air Austral et Air Madagascar