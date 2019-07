Sous bracelet électronique, il deale "pour faire une petite monnaie"

Yoan, 28 ans, travaille tout en étant sous le coup d'un contrôle judiciaire pour une durée de 18 mois. Malgré le port d'un bracelet électronique, il ne trouve rien d'autre à faire que de dealer un peu de zamal "pour arrondir les fins de mois"...



Contrôlé au volant de sa voiture par la police, les agents décèlent immédiatement une forte odeur non conventionnelle. Yoan avoue immédiatement être possession de zamal et tend un sachet aux policiers. Ils trouveront finalement 9 rouleaux pour un poids de 145g dans sa voiture et 175g à son domicile.



"C'est pour faire une petite monnaie, pour arrondir les fins de mois" reconnait Yoan à la barre.



La procureure, prenant en compte le fait qu'il est inséré socialement, requiert 10 mois de prison dont 8 de sursis sans mandat de dépôt.



L'avocate du prévenu, qui reconnait l'addiction de ce dernier, met en avant qu'il est soutien de famille pour ses deux petites filles.



Cela n'a pas empêché le tribunal de prononcer une peine d'un an de prison et un mandat de dépôt à son encontre.