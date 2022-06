La grande Une Souris Chaude : Appel à témoins suite à la mort violente d'Alain Mounoussamy

La gendarmerie est à la recherche de témoignages en lien avec le décès d'Alain Mounoussamy. Le principal du collège Raymond Vergès avait été retrouvé mort sur la plage de la Souris Chaude. Une enquête est ouverte pour vol et coups mortels. Par NP - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 17:08





La victime a été vue pour la dernière fois dans la nuit et la matinée du 14 mai 2022 au niveau du site de la La section de recherches de La Réunion et la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul lancent un appel à témoins à la suite de la découverte du corps sans vie de M. Mounoussamy Alain , retrouvé le 14 mai 2022 sur le secteur de Trois-Bassins.La victime a été vue pour la dernière fois dans la nuit et la matinée du 14 mai 2022 au niveau du site de la Souris Chaude et aurait été en contact avec différents promeneurs présents alors sur les lieux.





Les personnes ayant des informations à communiquer à ce sujet peuvent joindre les services de la gendarmerie par téléphone au 06 92 76 18 28, en composant le 17, ou par mail à l’adresse suivante : La gendarmerie de La Réunion recherche tout témoignage en lien avec la découverte du corps de la victime , ou toute information permettant d’identifier les contacts qu’elle aurait pu établir le samedi 14 mai 2022 entre 2 heures et 15 heures.Les personnes ayant des informations à communiquer à ce sujet peuvent joindre les services de la gendarmerie par téléphone au 06 92 76 18 28, en composant le 17, ou par mail à l’adresse suivante : ge974@gendarmerie.interieur.gouv.fr