Un sourire lorsqu'il est ciselé sur un visage

Est comme un rayon de soleil sur un paysage.

Il réchauffe le coeur,

Embellit l'âme,

Exhale le bonheur,

Exulte le charme.

Le sourire, apaise la douleur,

Il éclate en mille couleurs.

Lorsque l'on reçoit un sourire,

On en garde longtemps le souvenir.

Il s'imprime au fond de nos yeux

Qui sourient, eux aussi, heureux!

Indélébile, comme un sceau de cire,

Il scelle l'amitié, sans coup férir.

N'allons pas en quête d'un sourire.

Il doit, sans forcer, survenir.

Distribuons-le, généreusement.

Il nous sera rendu, gracieusement.

On parle, parfois, d'un pauvre sourire,

Alors qu'il n'existe rien de mieux pour s'enrichir.

S'enrichir du bonheur des autres,

Sans pour cela jouer les bons apôtres!

Voir dans le regard de l'Autre,

Le reflet noble de sa générosité,

Quel honneur, si ce n'est, vanité!

Car sourire à son ennemi,

Que voilà un sacré pari!

Souvent gagné par les héros

Ou par les saints d'en haut.

Nous, simples, souvent futiles, mortels,

Ne pouvons atteindre de tels ciels.

Notre place est modeste sur Terre,

Occupons-là, toute entière.

Pauvres ou riches

Généreux ou chiches,

Seigneurs, serfs ou vassaux,

Un sourire, cela rend beau

Même un coeur en friche.

Alors, Amis Humains, Soeurs et Frères,

Distribuez aux quatre vents de la terre

Des sourires, des milliers de sourires!

Encore et toujours des sourires!

L'enfant qui a faim,

La mère qui pleure son pain,

Le soldat dans sa tranchée, qui meurt ,

Le vieillard perclus de douleurs,

Ce sourire,

S'il ne les nourrit,

S'il ne l'immortalise,

S'il ne le guérit,

Réchauffe leurs coeurs,

Soulage un peu leurs douleurs.

Allez! un p'tit sourire!

Pour un joli souvenir!