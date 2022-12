La grande Une Sourire d'Ange interpellé par les policiers au Port

​Dany Dubard alias "Sourire d'Ange" a été interpellé ce samedi au Port. Il s'était fait connaître en 2014 en étant l'instigateur du défilé "masqué et armé" du Nouvel An du Port. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 16:08

Il avait posté un appel à fêter le réveillon du 31 décembre au Port. Dany Dubard a finalement été interpellé ce samedi. Selon nos informations, celui qui se fait appeler "Sourire d'ange" ne s'est pas présenté à une convocation de police. Il a été interpellé cet après-midi.

Le Portois s'était illustré en 2014 avec le fameux réveillon "armé" de la Saint-Sylvestre. Il avait paradé dans les rues de la ville et notamment le long de l'avenue de la Commune de Paris avec des armes à la main. La scène avait été immortalisée par les nombreux badauds venus assister au défilé des motos.



Plusieurs motifs de mise en examen avaient été retenus contre lui en janvier 2015, à savoir une participation à un attroupement armé, port d'armes, dégradation par des moyens dangereux et incendie d'un véhicule. Le jeune homme s'était notamment défendu en indiquant que ses armes étaient factices.