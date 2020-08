A la Une . Soupçons de vols de chats Maine Coon

Ce ne sont pas les premiers à le soupçonner. Ces propriétaires de Saint-Denis et l'Étang-Salé cherchent leurs chats disparus. Deux Maine Coon, race très prisée, qu'ils pensent ont été volés. Par Soe Hitchon - Publié le Dimanche 30 Août 2020 à 10:12 | Lu 1480 fois

Les animaux perdus, il y en a malheureusement trop. Les annonces de chiens et chats recherchés ou aperçus défilent sur les réseaux sociaux. Mais son chat, Marie* ne croit pas qu’elle l’a perdu. Elle soupçonne un vol et compte bien le retrouver.



C’est dans la nuit du 16 au 17 août que son Maine Coon "Jethro" a disparu à Bellepierre, Saint-Denis. "Le portail était ouvert, le cadenas encore sur la chaîne et le chat n’était plus là, raconte-t-il, il ne pouvait pas sortir seul de la cour ; son poids l’empêche de sauter un mur de plus de deux mètres".









Marie affirme avoir parcouru tout Bellepierre à la recherche de son chat et appelé la fourrière de la Cinor pour vérifié qu’aucun cadavre n’ait été ramassé.



Même scénario pour Pierre* à l'Étang-Salé. Depuis 48 heures, son chat Aldo, 13 mois, est introuvable. "Il a ses habitudes et ne part jamais loin. Il est très famille". Pourtant là, aucune trace de l'animal. "Il a disparu du jour au lendemain. Aucune trace de sang, aucun corps", ajoute Pierre. Aldo porte un collier, est stérilisé et identifié par puce électronique.



*Prénoms d’emprunt



Si vous pensez les avoir aperçus, vous pouvez envoyer un message sur les pages Facebook Pet Alert 974 et Pattes en cavale. En effet, les Maine Coon mesurent environ un mètre et pèsent jusqu'à 10 kilos. Un animal très prisé comme Jethro peut valoir cher. Aux yeux de Marie, il s'agit surtout de son animal de compagnie depuis 8 ans et le chat de son mari défunt. D'autres propriétaires à La Réunion soupçonnent des vols, comme Praline, ce labrador disparu depuis février.





Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

