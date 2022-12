A la Une . Affaire Sidélec : Maurice Gironcel est en garde à vue

L'enquête du Parquet national financier porterait sur l'attribution des marchés publics. Plusieurs membres du Sidélec ont été auditionnés sur place lors de la perquisition de mercredi dernier et d'autres dû répondre aux questions une bonne partie de la nuit. Selon nos informations, des entreprises seraient aussi ciblées par les investigations. L'enquête du Parquet national financier sur l'attribution des marchés publics au Sidélec (Syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion) avance à grands pas. Le président du syndicat, Maurice Gironcel, est entendu sous le régime de la garde à vue. Il est accompagné du directeur général des services de l'organisme.Les enquêteurs ont perquisitionné le Sidélec la semaine dernière, comme vous l'avait annoncé Zinfos974 , et ont auditionné plusieurs personnes sur le fonctionnement des marchés à bons de commande.La Chambre régionale des Comptes avait publié en 2019 un rapport dans lequel le Sidélec avait été épinglé au niveau de sa gestion et notamment pour un manque de contrôle des transactions.L'enquête du Parquet national financier porterait sur l'attribution des marchés publics. Plusieurs membres du Sidélec ont été auditionnés sur place lors de la perquisition de mercredi dernier et d'autres dû répondre aux questions une bonne partie de la nuit. Selon nos informations, des entreprises seraient aussi ciblées par les investigations.

À quoi sert le Sidélec



Cet établissement public de coopération intercommunale a pour compétence la redistribution de l’électricité dans les 24 communes de l’île. Le Syndicat intercommunal d’électricité du département de la Réunion est la collectivité propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité.



Clairement, le Sidélec négocie les contrats qui attribuent la gestion des réseaux publics à des entreprises, gère le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale et finance les investissements environnementaux, notamment.