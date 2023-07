A la Une .. Soupçons de harcèlement à l'Université : Ericka Bareigts affirme avoir alerté le ministère

La maire de Saint-Denis s'exprime après les révélations de Pierrot Dupuy au sujet d'un rapport gouvernemental mené sur l'Université de La Réunion qui accablerait la direction administrative pour des faits supposés de harcèlement et de mauvaise gestion financière. Une enquête qui aurait été menée par le ministère suite à une lettre des employées. Ericka Bareigts affirme avoir elle aussi eu vent des accusations et avoir alerté le gouvernement. Par La rédaction - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 11:17

Université : Ça sent le roussi pour Frédéric Miranville Communiqué de presse d'Ericka Bareigts :



J’ai pris connaissance par la presse de l’évolution de l’enquête en cours concernant la situation de l’Université de La Réunion. Les faits évoqués semblent graves et portent atteinte à l’image de cet établissement, de ses personnels mais aussi à la politique de l’enseignement supérieur à La Réunion.



J’avais moi-même été interpellée par des personnes en souffrance à l’Université de La Réunion, lieu des valeurs universelles, de la liberté de parole et d’excellence en matière de développement humain. Or, selon elles, leur engagement auprès de notre jeunesse ne pouvait plus s’exprimer du fait d’un management toxique et néfaste au bon fonctionnement de cette institution.



Les faits qui m’avaient été rapportés m’avaient conduite en tant que femme et en tant qu’élue à informer le Ministère de l’Enseignement Supérieur. En tant que femme pour défendre d’autres femmes en souffrance dans une institution qui doit être structurante pour le territoire et normalement défendre le principe d’égalité. En tant qu’élue car une majeure partie de l’Université se situe à Saint-Denis.



Je remercie le Ministère de l’Enseignement Supérieur pour la rapidité de son action suite à ma saisine. Il a su comprendre la gravité de la situation et engager rapidement des mesures de soutien en faveur des personnes les plus touchées.



Ce dossier doit être pris très au sérieux. Je fais à nouveau confiance au Ministère pour que ce rapport puisse aboutir à des solutions concrètes permettant d'une part de protéger les victimes de cette affaire et leur rendre leur place légitime. D'autre part, notre université doit retrouver un fonctionnement qui permette à chacun de s'exprimer, de s'épanouir et de s'accomplir dans la transparence, la justice et l'égalité. Trop longtemps ces principes n'ont pas été respectés et cette énième affaire doit être l'ultime alerte concernant la gouvernance de notre Université.