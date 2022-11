A la Une . Soupçons de financement illégal du parti de Marine Le Pen par la Russie : Julien Bayou saisit la Justice

Jordan Bardella, le tout nouveau président du Rassemblement national, répète à qui veut l'entendre qu'il en a "un peu assez de cette petite musique" d'un RN vendu à Poutine en échange d'un soutien financier de la Russie. Il est à craindre pour lui que "cette petite musique" ne fasse encore la Une de l'actualité dans les jours à venir puisque le député EELV Julien Bayou a transmis un signalement de six pages au parquet de Paris afin de dénoncer des soupçons de financement illégal du parti de Marine Le Pen en provenance de Russie. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 15:21





Pour ce faire, le parlementaire écologiste s’appuie notamment sur les propos tenus, le 18 septembre dernier au micro de LCI, par Jean Maurice Ripert, ancien ambassadeur de France à Moscou entre 2013 et 2017 :

"Quand j’étais [en poste], personne n’ignorait qu’un certain nombre d’hommes et de femmes politiques français, d’un certain bord, venaient et ne repartaient pas les mains vides. Il ne faut pas se raconter d’histoire, tout le monde le sait", expliquait-il alors.

Dans son signalement de six pages effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et que BFMTV a pu consulter, il mentionne ainsi le prêt contracté en 2014 par le parti dirigé alors par Marine Le Pen, auprès d’une banque russe.

Selon les chiffres les plus récents publiés par la Commission nationale des comptes de campagne, le Rassemblement national était toujours débiteur au 31 décembre 2020 d’une somme de plus de 8 millions d'euros et le parti de Marine Le Pen a obtenu un rééchelonnement de sa dette jusqu’en 2028, grâce à un accord devant la justice russe.

"La question d’une intervention du pouvoir russe pour faciliter {cet accord] se pose", écrit ainsi Julien Bayou.

"En tout état de cause, cette situation crée un véritable déséquilibre entre les partis devant rembourser leurs échéances rapidement, conformément à la loi française et ceux qui doivent se ‘soumettre’ aux arbitrages d’une décision de justice russe bien plus favorable… et inféodée au Kremlin", poursuit le député EELV.



Julien Bayou n'hésite pas à faire le rapprochement avec les prises de position favorables à la Russie des principaux dirigeants du Rassemblement National. Il cite ainsi, selon BFMTV, la proposition de résolution de Thierry Mariani invitant le gouvernement à ne pas renouveler les sanctions économiques imposées à la Fédération de Russie, les quatre voyages effectués à Moscou par Marine Le Pen entre 2011 et 2017 et le fait que Philippe Olivier, haut cadre du RN et beau-frère de l’ancienne présidente, "a assisté avec sa femme à la finale de la Coupe du monde de football, sans que l’on sache s’il a payé ses places ou bénéficié d’un cadeau (…) non déclaré".



