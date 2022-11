A la Une .. Soupçons de falsification des études sur l’hydroxychloroquine

Ce jeudi 17 novembre, le magazine d’investigation de France 2 a dévoilé une enquête sur le professeur Raoult et ses recherches sur l’hydroxychloroquine. Ce dernier affirmait, en mars 2020, que l’hydroxychloroquine constituait un traitement miracle pour contenir la pandémie de Covid-19. Or, ses recherches reposaient en partie sur des données erronées ou mal retranscrites. Par C.L. - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 06:45

Le professeur Didier Raoult s'est fait connaître en 2020 lorsqu'il a enregistré une vidéo devenue virale où il s'appuyait sur une étude au sujet de l'hydroxychloroquine. Il l'avait présentée comme un traitement miracle pour endiguer la pandémie.



Un groupe de patients qui avait utilisé le traitement avait été comparé à un autre qui ne l’avait pas pris. Une femme de 65 ans testée négative, donc guérie, apparaît positive dans l’étude finale. Il en est de même avec une patiente de 22 ans. Au moins quatre cas sur seize sont mal reportés. André Gillibert, expert biostatisticien du CHU de Rouen, affirme que ces quatre sujets changent fortement les résultats de l’étude. Il évoque l’hypothèse d’une fraude qui est suffisamment préoccupante pour justifier une enquête.



Ni l’IHU ni le professeur Raoult n’ont souhaité expliquer les affirmations. En septembre, ils avaient déjà été pointés du doigt par les ministères de la Recherche et de la Santé dans les conclusions d’une enquête diligentée après plusieurs signalements inquiétants.