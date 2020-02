A la Une . Soupçons de détournement et favoritisme : La mairie de Bras-Panon perquisitionnée

La mairie de Bras-Panon a, vendredi, été perquisitionnée. La brigade financière de la section de recherches s'est intéressée au statut et missions du chef de service de l’Etat civil, qui est aussi aussi ancien collaborateur au cabinet du maire et neveu du premier adjoint.



L’aménagement du patio de la mairie en 2018 pose également question. Le chantier a été attribué à une société de nettoyage qui l’a sous-traité. Les travaux facturés 7 000 euros auraient couté bien mois chers.



Une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement

de fonds publics et favoritisme qui a fait réagir l’opposition à quelques semaines des municipales. Jean-Hugues Ratenon, par voie de communiqué a, hier, demandé au maire et candidat des explications.



"Les services communaux collaborent en toute neutralité avec les services de gendarmerie. En l’absence de décision judiciaire, aucune information supplémentaire ne peut être donnée", a répondu Daniel Gonthier. Nicolas Payet Lu 920 fois







