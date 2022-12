La grande Une Soupçons de détournement de fonds : Bruno Domen entendu par les gendarmes

Bruno Domen et trois autres personnes ont été convoqués à la gendarmerie de Saint-Paul jeudi après-midi. Ils ont été auditionnés pour apporter leur version suite à des soupçons de détournement de fonds durant les élections municipales. Des supposés agissements évoqués publiquement par Thierry Robert qui vient d'être justement d'être condamné pour diffamation à cause de ces dénonciations. Par IS - BS - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 19:51

Le maire de Saint-Leu a passé quelques heures dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul jeudi après-midi. Une information Zinfos974.



Bruno Domen a été entendu sous le régime de l'audition libre par les enquêteurs de la brigade de recherches. Ces derniers se penchent sur des soupçons de détournement. Ils tentent de faire la lumière sur l'affaire des achats supposés de colis alimentaires durant l'entre-deux-tours des élections municipales.



Plusieurs membres de l'entourage de Bruno Domen ont été entendus jeudi après-midi. Son frère, son ancien directeur de cabinet et un collaborateur du maire ont aussi été interrogés séparément par les gendarmes.

Cette affaire avait notamment été dénoncée par Thierry Robert qui avait d'abord adressé un courrier au maire de Saint-Leu réélu avant d'alerter la procureure de la République. Mais il avait ensuite publié la lettre sur les réseaux sociaux. L'ancien édile a donc été condamné



Thierry Robert a affirmé dans le courrier que des colis alimentaires auraient été achetés par des moyens détournés durant la période de confinement puis distribués à la population. L'ancien maire de Saint-Leu assure même dans sa lettre que le traiteur n'aurait finalement pas été payé. Des déclarations qui n'ont pas été prouvées.



L'entre-deux-tours des élections municipales à Saint-Leu s'était déroulée de façon particulière. Durant le début de la crise du coronavirus, Sylvie Comorassamy, seule autre candidate qualifiée pour le duel du second tour face à Bruno Domen avait retiré sa candidature dans les semaines qui ont suivi le premier tour. Le maire sortant de Saint-Leu n'avait donc aucun opposant face à lui fin juin 2020 et n'avait besoin que d'un minimum de votants pour que sa victoire soit validée

Les gendarmes de la brigade de recherches ont donc entendu Bruno Domen et trois membres de son entourage pour obtenir leurs versions quant aux soupçons de détournement de fonds durant les élections municipales de 2020.