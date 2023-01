A la Une . Soupçons de corruption dans des fourrières : La mairie de Paris initie une enquête

Soupçonné de corruption et retrouvé en possession de plusieurs centaines de milliers d’euros, le gérant de «Inter dépannage», société de fourrières opérant dans le sud de Paris a été interpellé et mis en examen pour «corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique» et «abus de bien social». Des policiers sont également soupçonnés dans cette affaire.

Par P.J - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 06:28

Surnommé «le roi des fourrières», Chafic Alywan, le chef de l’entreprise Inter dépannage, serait le principal mis en cause dans cette affaire, a indiqué au Figaro une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.



La compagnie de fourrières «Inter dépannage», qui est responsable de la zone sud de Paris, son gérant Chafic Alywan ainsi que plusieurs fonctionnaires de police sont soupçonnés d'avoir été impliqués dans des faits de corruption.



Le chef d'entreprise d’origine libanaise a été mis en examen pour «faux en écriture publique par personne chargée d'une mission de service public», «corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique», «corruption active d'une personne chargée d'une mission de service public», «complicité de violation du secret professionnel», «recel de biens provenant de la violation du secret professionnel», «complicité du détournement de la finalité d'un fichier», «blanchiment aggravé», «abus de biens sociaux», «usage de faux», «dénonciation calomnieuse» et «travail dissimulé».



Un ancien fonctionnaire de la préfecture a également été mis en examen pour «corruption passive» et «recel de biens provenant d'un abus de biens sociaux» et a été placé sous contrôle judiciaire.



Selon le Parisien, certains policiers sont soupçonnés d'avoir fait entretenir gratuitement leur véhicule personnel dans l'un des garages de Chafic Alywann. Les grutiers d'Inter dépannage sont eux suspectes d'avoir permis à des conducteurs mal garés - qui arrivaient à temps avant que leur véhicule ne soit enlevé - de récupérer immédiatement leur voiture, moyennant une somme à régler en liquide. La ville de Paris a indiqué à travers un communiqué qu'elle se constituera partie civile dans le cadre de l'information judiciaire en cours.