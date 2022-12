A la Une . Soupçons de corruption au Parlement européen : La vice-présidente grecque Eva Kaili et trois autres personnes arrêtées et inculpées

Mise en cause dans une affaire de corruption alléguée en lien avec le Qatar, la vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili et trois autres personnes ont été inculpées et écrouées par la police belge, ce dimanche 11 décembre. Entre-temps, Eva Kaili s’est vue retirer le titre et les pouvoirs de vice-présidente qui lui incombent. Par P.J - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 12:01

La vice-présidente du Parlement, Eva Kaili, et trois autres personnes ont arrêtées et inculpées, mises en cause dans une affaire de corruption en lien avec le Qatar.



"Le versement d’importantes sommes d’argent ou l’offre de cadeaux significatifs à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique permettant, au sein du Parlement européen, d’influencer les décisions" est fortement soupçonné dans cette affaire, a souligné un communique du parquet, rapporte Le Monde.



Eva Kaili s’était rendue en novembre au Qatar où elle avait salué en présence du ministre qatari du travail les réformes de l’émirat dans ce secteur. Elle avait affirmé, à la tribune du parlement européen que "Le Qatar est un chef de file en matière de droits du travail", rapporte Le Monde.



De son côté, l’ambassadeur de l’UE à Doha, Cristian Tudor, avait assuré sur Twitter la publicité de cette rencontre jugée positive. Des propos qui avaient alors suscité des remous dans les rangs de la gauche et des libéraux.



Les faits lui étant reprochés étalés au grand jour et ne bénéficiant plus de l’immunité parlementaire, Eva Kaili a été interpellée dans la soirée de vendredi et son domicile à Bruxelles a fait l’objet d’une perquisition. Celle-ci aurait été en possession de "sacs de billets" lors de son interpellation par la police.



Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé italien du groupe sociaux-démocrates et président de l’ONG Fight Impunity, ainsi que Francesco Giorgi, un ancien assistant parlementaire et compagnon de Mme Kaili, ont également été arrêtés et inculpées, selon une information du média. Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (ITUC), a lui été libéré sous condition après sa mise en examen.



Le domicile d’un second eurodéputé socialiste, le Belge Marc Tarabella, a également été perquisitionné samedi soir. D’ailleurs, pour assister la police fédérale dans cette seconde perquisition, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est revenue de Malte à Bruxelles dans la soirée, comme annoncé par l’un de ses porte-parole.



Un communique du parquet fédéral a confirmé, sans pour autant divulguer l’identité des personnes mises en causes, que quatre personnes ont été écrouées après leur inculpation par un juge d’instruction bruxellois pour "appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption". Deux autres personnes ont été libérées par le juge.



Par ailleurs, des eurodéputés de gauche, dont l’écologiste Philippe Lamberts au nom du groupe des Verts au Parlement européen, ont demandé la démission de Mme Kaili, exclue dès vendredi soir du Parti socialiste grec.



La présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, a convoqué à Strasbourg, lundi 12 décembre, une réunion des présidents de groupes pour évoquer l’enquête judiciaire belge, ont indiqué dimanche à l’AFP deux sources au sein du Parlement.



L’affaire de corruption présumée au profit du Qatar impliquant des représentants du Parlement européen constitue "une atteinte grave à la réputation" de cette institution et "une affaire honteuse et intolérable", a estimé pour sa part, dimanche, le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, lors d’une émission sur la Rai, le groupe de médias italien.