A la Une . Soupçons d'empoisonnement des négociateurs ukrainiens

L'oligarque Roman Abramovich et des négociateurs ukrainiens souffriraient de symptômes suite à une réunion à Kiev courant mars. Ils craignent avoir été empoisonnés. Par NP - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 20:42





Il souffrirait actuellement de symptômes faisant pensé à un empoisonnement, selon le Des discussions ont eu lieu à Kiev entre les pro-Ukrainiens et les pro-Russes dans le courant du mois de mars. L'oligarque russe Roman Abramovitch, connu en Europe car il est le propriétaire du club de football Chelsea FC qui a remporté la dernière Ligue des Champions, avait proposé son aide à l'Ukraine pour les pourparlers.Il souffrirait actuellement de symptômes faisant pensé à un empoisonnement, selon le Wall Street Journal . Des responsables ukrainiens sont dans la même situation. Ils déploreraient notamment des inflammations au niveau des yeux. Les sources du Wall Street Journal indiquent qu'ils pèleraient du visage et des mains.