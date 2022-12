A la Une . Soupçons d'emplois illégaux : Didier Robert dénonce la partialité des investigations

L'ancien président de la Région Réunion a été entendu ce matin au commissariat du Chaudron, une information révélée par Zinfos974, ce lundi. Par la voie de son avocat, Didier Robert s'insurge et déplore une enquête qui n'aurait pas avancé depuis un an et qui se base sur des chiffres contestés administrativement. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 19:59





Ceux-ci ne poseraient de question qu'en lien avec le rapport de la Cour des Comptes, déplore l'ancien président de la Région. Selon ce dernier, aucun travail d'enquête n'aurait été mené Didier Robert était convoqué au commissariat du Chaudron à Saint-Denis ce lundi matin. Il était auditionné dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois illégaux menés par les policiers de l'OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales). Une confrontation a été organisée avec d'autres personnes ciblées par les investigations jusqu'en milieu d'après-midi.Et il semble, alors que l'ancien président n'a jamais souhaité s'exprimer sur cette affaire, que les langues se délient quelque peu. Selon nos informations, dans une lettre adressée par son avocat à la procureure de la République du Nord en fin de semaine dernière, Didier Robert dénoncerait la partialité des investigations menées par les enquêteurs.Ceux-ci ne poseraient de question qu'en lien avec le rapport de la Cour des Comptes, déplore l'ancien président de la Région. Selon ce dernier, aucun travail d'enquête n'aurait été mené depuis les perquisitions de l'année dernière au coeur de la pyramide inversée. D'autant que les investigations se baseraient encore sur les montants du rapport de la CRC, montants qui ont pourtant été contestés devant la juridiction administrative il y a quelques semaines.

Plus 19 mais 8 emplois concernés



Une source proche du dossier indique par ailleurs que les soupçons d'emplois illégaux dans le cabinet de Didier Robert à la Région Réunion ne porteraient plus que sur environ 8 postes



Celle-ci arrivant à son terme, un dossier complet va très bientôt être remis entre les mains de Véronique Denizot à qui il appartiendra dès lors d'engager d'éventuelles poursuites judiciaires. Une source proche du dossier indique par ailleurs que les soupçons d'emplois illégaux dans le cabinet de Didier Robert à la Région Réunion ne porteraient plus que sur environ 8 postes contre les 19 annoncés par le parquet il y a 12 mois. Sandra Ramin, l'une des élus au plus haut profil mentionnés dans l'affaire, ne serait d'ailleurs plus concernée par l'enquête.Celle-ci arrivant à son terme, un dossier complet va très bientôt être remis entre les mains de Véronique Denizot à qui il appartiendra dès lors d'engager d'éventuelles poursuites judiciaires.