Soupçons d'emploi fictif au Canard enchaîné, une enquête ouverte

Celui qui a porté plainte contre X le 10 mai dernier en qualité de lanceur d'alerte comprend rapidement qu'il s'agit de la compagne d'André Escaro, dessinateur historique du Canard. Celle-ci aurait été salariée pendant 20 ans sans y travailler, ce qui pourrait représenter un préjudice de 3 millions d'euros. À noter que le dessinateur, aujourd'hui âgé de 94 ans, n'est plus membre du conseil d'administration depuis juin dernier.



Alors que les auditions des salariés ont commencé au début de l'été métropolitain, les dirigeants du journal n'ont pas encore été convoqués "au sujet de cette plainte dont je ne connais ni la date ni l'objet", a déclaré au journal Le Monde le directeur de l'hebdomadaire, Nicolas Brimo. Une affaire qui risque d'écorner l'image du Canard.