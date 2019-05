Soupçons d'achats de voix : Frédéric Foucque libéré au terme de sa garde à vue

Frédéric Foucque, son directeur de campagne Christian Clain et son mandataire financier Alain Di Ferdinand ont finalement passé deux jours et trois nuits en garde à vue.



L’homme d’affaires a été entendu sur des soupçons d’achats de voix lors des législatives 2017. L’enquête préliminaire ouverte par le parquet de St-Denis en octobre 2018 a débouché pour le moment à une remise en liberté des trois hommes. Hier, durant leurs auditions, ils se sont renvoyés la balle. Au parquet désormais de décider de la suite à donner à cette affaire.



Les accusations portent sur des sommes d’argent versées à plusieurs personnes via les connaissances d’un responsable associatif dionysien et des emplois promis pour les inciter à voter en sa faveur.



Finalement le candidat qui se posait comme la solution "alternative" dans la 1ère circonscription avait receuilli 3,7 % des voix. Rattrapé par le conseil constitutionnel pour ne pas avoir déposé à temps ses comptes de campagne, l’homme d’affaires est par ailleurs frappé d’inégibilité depuis le 7 septembre 2018 pour une durée de trois ans.