Soupçonnés d'avoir touché des pots de vin, de nouveaux employés de la SHLMR en garde à vue

L'enquête pour favoritisme et abus de confiance au sein du bailleur social se poursuit à un rythme soutenu cette semaine. Une nouvelle salve de gardes à vue a débuté ce matin et fait suite à celles de mardi dernier. Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir touché des commissions de la part d'entreprises en échange d'attribution de marchés de travaux ou d'aménagement. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 14:38





Ce jeudi, les auditions continuent à la suite d'une poignée de nouvelles convocations et placements en garde à vue concernant les mêmes soupçons. Les mis en cause auraient en effet

Ouverte depuis quelque temps, l'enquête qui vise plusieurs employés de la Société d'habitation à loyers modérés de la Réunion, la SHLMR, s'est accélérée cette semaine. Elle fait suite à une plainte déposée en janvier 2021 par le bailleur social lui-même. Un agent en particulier serait visé dans cette plainte pour des malversations. Mais il semble qu'au fil des premières investigations, son comportement litigieux ait fait des émules au sein de la structure. Le mis en cause ainsi que trois autres agents ont été convoqués mardi dernier par la brigade financière de la STPJ (service territorial de la police judiciaire) en charge de ce dossier, puis placés en garde à vue. Certains ont passé une nuit à Malartic.Ce jeudi, les auditions continuent à la suite d'une poignée de nouvelles convocations et placements en garde à vue concernant les mêmes soupçons. Les mis en cause auraient en effet favorisé l'attribution de marchés à certaines entreprises en échange de commissions qui amélioraient sensiblement leur train de vie.

Selon toute vraisemblance et si les soupçons de la SHLMR se confirment, les intéressés pourraient avoir à venir s'expliquer à la barre du tribunal correctionnel de Champ Fleuri prochainement.