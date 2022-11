A la Une . Soupçonnée d'avoir empoché illégalement un million d'euros : Le procès de l'infirmière renvoyé

La fraude à la sécu et à une caisse d'assurance vieillesse est reprochée à une sexagénaire dionysienne entre 2016 et 2022. Ses revenus très importants au sein de cette profession libérale avaient alerté les deux organismes. Son procès prévu aujourd'hui a été renvoyé au 14 avril 2023. Par IS - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 14:03





Celle-ci aurait rapporté de tels revenus que les services en charge de la lutte contre la fraude au sein de la Caisse générale de sécurité sociale n'ont eu d'autre choix que de creuser cette situation inhabituelle.



Le procès était prévu ce mardi 14 novembre 2022. Il a été renvoyé au 14 avril 2023. L'accusée reste sous contrôle judiciaire et devra se soumettre aux mêmes obligations que ces derniers mois jusqu'à son audience. "Escroquerie faite au préjudice de la Sécurité sociale et de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) pour l'obtention d'une prestation indue", c'est ce qui est reproché à Théotisse B., 61 ans, qui comparait ce mardi devant le tribunal correctionnel du chef-lieu. L'infirmière libérale a fait l'objet d'une enquête confiée aux gendarmes de la section de recherches sous la houlette du parquet de St-Denis et la fraude dont elle est soupçonnée serait dans le top 3 des fraudes nationales.Celle-ci aurait rapporté de tels revenus que les services en charge de la lutte contre la fraude au sein de la Caisse générale de sécurité sociale n'ont eu d'autre choix que de creuser cette situation inhabituelle.Le procès était prévu ce mardi 14 novembre 2022. Il a été renvoyé au 14 avril 2023. L'accusée reste sous contrôle judiciaire et devra se soumettre aux mêmes obligations que ces derniers mois jusqu'à son audience.