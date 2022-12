A la Une . Soupçonné d’enlèvements et viols commis entre 1998 et 2008 : Le "prédateur des bois" mis en examen et placé en détention provisoire

Soupçonné d’être l’auteur de plusieurs viols, enlèvements et séquestrations entre 1998 et 2008, un homme de 62 ans a été mis en examen. Celui que les enquêteurs ont surnommé le "prédateur des bois" a été arrêté en Seine-et-Marne. Par P.J - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 10:07

L'homme soupçonné d’être l’auteur de cinq enlèvements et viols commis entre 1998 et 2008 a été interpellé et place en garde à vue mardi. Le suspect âgé de 62 ans a été appréhendé en Seine-et-Marne, rapporte francetvinfo.



Surnommé par les enquêteurs comme le "prédateur des bois"en raison de son mode opératoire similaire, le suspect a été mis en examen jeudi 15 décembre pour différents viols a l’égard de cinq victimes, selon une source judiciaire à France Télévisions.



L'individu menaçait à l'arme blanche ses victimes, âgées de 15 à 19 ans, en ville, les faisait monter de force dans sa voiture et les conduisait dans un bois avant de les violer et de les relâcher. Il dérobait également argent et bijoux.